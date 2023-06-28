جريمة في روسيا .. بوتين يعلق على حرق المصحف بـ السويد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عدم احترام القرآن في روسيا يعتبر جريمة خلافا لبعض الدول الأخرى.

وقال بوتين خلال زيارة لمسجد "الجمعة" في دربند: "في بلدنا هذه جريمة (حرق القرآن) - بموجب الدستور والمادة 282 من القانون الجنائي لروسيا، هذه جريمة - عدم الاحترام والتحريض على الكراهية بين الأديان، وسنلتزم دائما بهذه القواعد التشريعية".

وأضاف: "السلام القوي بين المسلمين والمسيحيين في روسيا يعزز وحدة الشعب الروسي.

ونفذ سويدي متطرف وعيده بتدنيس القرآن الكريم اليوم الأربعاء، مقدمًا تحت حماية السلطات بتمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.

وحسب ما أفادت به وكالة "نوفوستي" الروسية، أقدم هذا المتطرف على فعلته أمام نحو 200 شخص مسلم، حيث مزق صفحات من المصحف ومسح بحذاءه عليه، ثم وضع دهن ولحم الخنزير المقدد في صفحات القرآن الكريم وأشعل فيه النار.

فيما صاح بعض الحاضرين "الله أكبر!" باللغة العربية احتجاجًا على ما يحدث، فيما حاول شخص إلقاء حجر، فاحتجزته الشرطة بسبب ذلك.

وكانت الشرطة السويدية صرحت في وقت سابق بتظاهرة يخطط منظموها لإحراق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى.

فيما وجه رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، بصياغة بيان يدين ممارسات السلطات السويدية، التي رخصت احتجاجا يتخلله حرق القرآن الكريم أمام مسجد ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى.