كريم محمود عبد العزيز يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم بيت الروبي

علق كريم محمود عبد العزيز، علي مشاركته في فيلم "بيت الروبي"، المعروض حاليا بدور العرض السينمائي ضمن أفلام عيد الأضحى، ويشارك فيه مع كريم عبد العزيز، والفنانتين نور وتارا عماد.

وقال كريم محمود عبد العزيز، خلال تصريحات لبرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد: "الفيلم اتعمل على الرايق زي ما بيقولوا، وكل واحد ليه كاراكتر خاص به، ومبدأ المنافسة باحترام موجود، وببارك لكل القائمين على الفيلم".

واوضح :"فرحت لما عرفت أن كريم عبد العزيز هيشارك في الفيلم، خاصة أن المخرج هو بيتر ميمي.

وحقق فيلم بيت الروبي أمس الثلاثاء إيرادات بلغت 2.722.705 مليون جنيه، ليصل في أسبوعه الأول لحوالي 21 مليون جنيه ويتصدر المركز الأول في سباق إيرادات شباك التذاكر لأفلام عيد الأضحى.

