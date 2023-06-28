أحسن .. شوبير يوجه رسالة مهمة إلى تريزيجيه لهذا السبب

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلى محمود تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب شوبير: “خالص التهنئه للنجم الجميل والمحترم والموهوب محمود حسن تريزيجيه لاختياره نجم الموسم في فريق طرابزون سبور التركي وان شاء الله الموسم القادم افضل واحسن يارب”.

وكشف محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي عن مصيره في الفترة المقبلة.

وقال تريزيجيه في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غينيا ، لا اريد التحدث عن مستقبلي في الوقت الحالي.

وشدد تريزيجيه علي أن، كل تركيزه مع منتخب مصر لمواجهة غينيا .

تلقى محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور، عروضًا مغرية للرحيل عن الدوري التركي في فترة الانتقالات الصيفية.

تلقى تريزيجيه عروضًا من الأندية السعودية، وعلى رأسها نادي أهلي جدة الصاعد مؤخرًا إلى دوري روشن للمحترفين.