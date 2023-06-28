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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| الصور الأولى لبقايا حطام غواصة تيتان الغارقة

بقايا حطام غواصة
بقايا حطام غواصة تيتان

كشفت صحيفة “ديل ستار”، أنه تم الآن إحضار قطع من غواصة تيتان السياحية المنكوبة والتي فقد على متنها خمسة ركاب في وقت سابق من هذا الشهر إلى الشاطئ. 

وأوضحت الصحيفة، انه تم تصوير الغواصة تيتان ، التي تم إرسالها لزيارة حطام تيتانيك ، لأول مرة. 

وأظهرت الصور قطعًا يتم تفريغها من سفينة Horizon Arctic عند رصيف خفر السواحل الكندي في سانت جونز ، نيوفاوندلاند.

بقايا حطام غواصة تايتانيك 

فيما تم إطلاق جهود بحث وإنقاذ ضخمة لاستعادة الغواصة المفقودة ، ولكن تم العثور على حطام  على بعد حوالي 1600 قدم من مقدمة السفينة تايتانيك. 

وكان تم تأكيد حدوث الانفجار الداخلي في 18 يونيو ، وهو تاريخ اختفاء الغواصة ، وتوفي جميع الركاب الخمسة الذين كانوا على متنها. 

بقايا حطام غواصة تايتانيك 

واشارات صحيفة ديلي ستار إلى ان قتلى غواصة تيتان هم ستوكتون راش ، الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate التي تملك الغواصة ، وهاميش هاردينغ ، وبول هنري نارجوليت ، وشاهزادا داود ، وابنه سليمان داود البالغ من العمر 19 عامًا. 

في أعقاب الحادث المروع ، قال مسؤولو البحرية الأمريكية إنهم سيصدرون تقريرًا يهدف إلى تحسين سلامة الغواصات في جميع أنحاء العالم.

غواصة تايتانيك حطام غواصة تايتانيك غواصة الغواصة تيتان

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