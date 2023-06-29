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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تارا عماد تكشف شخصيتها في بيت الروبي.. فيديو

صدى البلد

هنأت الفنانة تارا عماد المتابعين والمحبين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشيدة بإنتاج فيلم "بيت الروبي" والذي تشارك في أعماله رفقة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي.

 

وأوضحت تارا عماد ، خلال تصريحات لبرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، دورها في "بيت الروبي" قائلة: شخصيتي عبارة عن بنت بتشتغل أعمال حرة وعفوية مرحة جدا، شخصية تحب تتعرف عليها وتتقرب منها.

وتابعت تارا عماد: طول الوقت كنا بنضحك في اللوكيشن، ودا تاني عمل مشترك مع بعض، أول مرة كان في أول عمل لي "الهرم الرابع"، وإن شاء الله العمل يعجبكم.

الفنانة تارا عماد برنامج سبوت لايت بيتر ميمي بيت الروبي الهرم الرابع

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