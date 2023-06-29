أولى ضحايا العيد.. وفاة شاب في حادث سير بالشرقية.. صور

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي محافظة الشرقية، حيث شهد مركز الحسينية في أولى أيام عيد الاضحى المبارك حادث سير بأحد طرق المركز مما أدى الى وفاة شاب عشريني.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ورود بلاغ حادث سير بطريق دائري سعود بمركز ومدينة الحسينية ووفاة شاب عشريني إثر الحادث.

وبإجراء المعاينة الأولية تبين اصطدام توك توك بسيارة ملاكى بطريق دائري سعود بمركز ومدينة الحسينية ، مما أدي الحادث إلى وفاة شاب عشرين يدعي محمد غ م مقيم بذات المركز.

تم نقل جثة الشاب الى مستشفى الحسينية المركزي ، وإزالة اثار الحادث لتيسير الحركة المرورية لتسهيل عملية السير على المواطنين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

WhatsApp Image 2023-06-29 at 1.05.45 AM

WhatsApp Image 2023-06-29 at 1.05.46 AM