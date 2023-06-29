خالد سليم: لم أحصل على عائد من الأغاني والتمثيل وقف جنبي.. واستأصلت ورما في الأحبال الشوكية

حل الفنان خالد سليم ضيفا ببرنامج " حبر سري" للحديث حول العديد من الملفات حول حياته الفنية والشخصية ونرصد لكم ابرز التصريحات:

خالد سليم يكشف أسباب خلافه مع تامر حسني وأصالة في حبر سري

وكشف سليم خلال الحلقة موقفه من إجراء بعض الفنانين الرجال عمليات تجميل للحفاظ على نضارة البشرة، ويرد على المقارنات بينه وبين أحمد عز كونهما تشاركا في بداية مشوارها في السينما بفيلم «سنة أول نصب».

كما يتحدث سليم عن أزمة مرضه التي أصيب خلالها بورم تسبب في تعرضه للتنمر من قبل أصدقائه.

وعبر عن حبه للقب المطرب أكثر من الفنان كونه مجال الأصلي، كما يكشف سليم لأول مرة أسباب خلافه مع تامر حسني وأصالة.

ونشر خالد سليم صورًا برفقه ابنته، وعلق عليها كاتبًا: “النهاردة .. كان يوم مميز جدا ليا .. إختلطت مشاعري بشكل غريب .. بشكل عمره ما حصلي في حياتي كلها .. رغم إني ممكن في ألبوم واحد أغني أكتر من حالة و مشاعري تكون مختلفة مع كل لحن .. أو إني أدخل في فيلم أو مسلسل و الشخصية يكون فيها إختلاف في المشاعر في كل مرحلة .. بس الحقيقة النهاردة أنا عيشت 4 ساعات مليانين سعادة و خوف و فخر و دموع و محبة و شجن .. حفلة تخرج بنتي الكبيرة نور”.

خالد سليم: شائعات انفصالي عن زوجتي مميتة.. وبناتي بتغير عليا من مامتهم

أكد الفنان خالد سليم، أن شائعات انفصاله عن زوجته أثرت عليه نفسيًا وكانت مميته وشعرت زوجته بالضيق من هذا الأخبار، لكنها تعي هذا الموقف الذي يتعرض له أي شخص مشهور، وتدخل الجمهور في حياة الفنان.



وأضاف "سليم"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، انه يتقبل أي انتقاد أو كلام من الجمهور، منوهًا بأنه الفترة الأخيرة لم يتعرض لأي موقف أو انتشار خبر كاذب، وزوجته هي من تخرج وتجامل الزملاء بمفردها، وهو ما جعلهم يشكون في الانفصال.

وأوضح أن معارف الوسط الفني لهم تأثير كبير، مشددًا على أن هناك من يتنمر عليهم كموضة الشعر والحواجب وزيادة الوزن، متابعًا: "بنقطع لسنتهم بالصور".

وأردف أن أحب إنجاب البنات، مضيفًا: "بناتي بيغيروا عليا من مامتهم.. مبيحبوش حد يقف يتصور معايا".



خالد سليم: لم أحصل على عائد من الأغاني والتمثيل وقف جنبي.. فيديو

أكد الفنان خالد سليم، أنه حب نفسه وبدايته في الغناء في مرحلة الجامعة، موضحا أن الشغف الأول له كان في الغناء وليس التمثيل، ومن الممكن أن تكون الظروف أفضل له بوجود التركيبة الأفضل من إنتاج وإخراج، مشددًا على أن مشكلته في البداية هو الإخراج ومدير أعمال.

واوضح "سليم"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تعمق في التمثيل لكن لم يكن يفكر في الأجور، حيث إن التمثيل هو من اظهره للجمهور.

وأشار إلى أن مجال التمثيل جعله متواجد ولم أكن قادر على الاختفاء، متابعًا: "التمثل وقف جنبي ولم ادخل عائد من الغناء"، موضحًا أنه عانى لسنوات طويلة في الغناء بسبب السوق وظروف البلاد في فترة ما.

وتابع: "لم أمضي أي عقود سابقة مع روتانا"، منوهًا بأنه عرض عليه بشكل غير مباشر من قبل شركة أخرى التعاقد مع شركة "روتانا".

خالد سليم: وزني زاد بسبب "الكورتيزون" وكنت بعيط.. "اتعرضت للتنمر من أصحابي"

أكد الفنان خالد سليم، أنه عانى لفترة ما بسبب زيادة الوزن، وكان يعاني من التنمر في مواقف ما، متابعًا: "أصحابي كانوا بيتريقوا عليها ويتنمروا عليا.. وتعرضت لأذي نفسي".

وأشار "سليم"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، الى أنه كان يعاني من مشاكل في الأحبال الشوكية وتردد على أكثر من طبيب، ولكن التشخيص الخاطئ هو سبب زيادة الوزن، مضيفًا: "أخذت الكورتيزون لمدة كبيرة وعمل احتباس للمياه في الجسم وسبب زيادة الوزن".

وأوضح أن وزنه كان زائد بطريقة كبيرة جدًا ولم يكن قادر على ارتداء ملابسه، وهذه الفترة لم يتم عرض عليه أي أفلام أو دراما للتمثيل بسبب زيادة الوزن.

وتابع: "كان يذهب دائمًا على المطبخ بسبب تنمر أصحابه.. وكنت بأكل كتير وبعيط"، موضحًا أنه حاول خفض وزنه ولكن لم يكن لديه القدرة في هذا التوقيت، منوهًا بأن الفشل في خفض الوزن جعلني أبكي كثيرًا.



حماقي عرّفني على الدكتور| خالد سليم : استأصلت ورم في الأحبال الشوكية

كشف الفنان خالد سليم، عن الأزمة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية والتي كانت سببا في زيادة وزنه؛ نظرًا لحصوله على "الكورتيزون"، مشددًا على أنه عاني ورمًا في الأحبال الشوكية.

وأوضح "سليم"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه اختار أن يجري عملية جراحية في الأحبال الشوكية وتم استئصال الورم، متابعًا: "الدكتور محمد الشاذلي هو من عالجني والفنان حماقي هو اللي عرفني عليه".

وأشار إلى أنه في فترة أزمته عانى كثيرًا وابتعد عنه أصدقاءه، موضحًا أن هناك الكثير من النجوم في الوسط الفني لا غبار عليهم، لكن هناك قلة ونفسيات البعض سيئة، متابعًا: "عرفت نفسيات زملاء في فترة مرضي وفي ناس سوده".