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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد سليم: شائعات انفصالي عن زوجتي مميتة.. وبناتي بتغير عليا من مامتهم

صدى البلد

 

أكد الفنان خالد سليم، أن شائعات انفصاله عن زوجته أثرت عليه نفسيًا وكانت مميته وشعرت زوجته بالضيق من هذا الأخبار، لكنها تعي هذا الموقف الذي يتعرض له أي شخص مشهور، وتدخل الجمهور في حياة الفنان.

وأضاف "سليم"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، انه يتقبل أي انتقاد أو كلام من الجمهور، منوهًا بأنه الفترة الأخيرة لم يتعرض لأي موقف أو انتشار خبر كاذب، وزوجته هي من تخرج وتجامل الزملاء بمفردها، وهو ما جعلهم يشكون في الانفصال.

وأوضح أن معارف الوسط الفني لهم تأثير كبير، مشددًا على أن هناك من يتنمر عليهم كموضة الشعر والحواجب وزيادة الوزن، متابعًا: "بنقطع لسنتهم بالصور".

وأردف أن أحب إنجاب البنات، مضيفًا: "بناتي بيغيروا عليا من مامتهم.. مبيحبوش حد يقف يتصور معايا".

الإعلامية أسما ابراهيم خالد سليم شاشة القاهرة والناس سما إبراهيم زيادة الوزن

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