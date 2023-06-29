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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرطوبة 85% .. الأرصاد تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس| الطقس اليوم

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، طقس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها ارتفاع نسب الرطوبة.

ويكون حالة الطقس اليوم، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد،  يكون معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خلال الطقس اليوم، حيث يزيد من الشعور بحرارة الطقس وارتفاع درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع في نسبة الرطوبة، حيث تزيد من الشعور بحرارة الطقس بمعدل 3 درجات الحرارة.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم،  كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والمحسوسة 36 درجة.
السواحل الشمالية 30 للعظمى والمحسوسة 33 درجة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والمحسوسة 40 درجة.
شمال الصعيد 36 للعظمى والمحسوسة 38 درجة.
جنوب الصعيد 40 للعظمى والمحسوسة 41 درجة.

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي: 

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% ليلا و45% نهارا. 
السواحل الشمالية 85% ليلا و 55 % نهارا. 
جنوب سيناء 65% ليلا و 35% نهارا. 
شمال الصعيد 65 ليلا و 25% نهارا. 
جنوب الصعيد 35% ليلا و 20% نهارا.

 

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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