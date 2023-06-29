الأرصاد تكشف تفاصيل طقس ثاني أيام عيد الأضحى.. وتوجه تحذيرا للمواطنين

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم.

وقالت غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، إن الأجواء مستقرة بشكل طبيعي في أغلب المحافظات، ودرجات الحرارة تسجل اليوم 34 درجة على القاهرة الكبرى.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الأجواء خلال فترة النهار تشهد ارتفاعا ملحوظا في نسب الرطوبة، ما يترتب عليه زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد.

واسترسلت: مع دخول فترة الليل وغياب أشعة الشمس، ستنخفض درجات الحرارة، متابعة: سيكون هناك نشاط للرياح، ولكنه غير مصاحب بالرمال.

الأرصاد الجوية توضح تفاصيل طقس اليوم



وأكملت: حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط معتدلة، وكذلك الأمر بالنسبة للبحر الأحمر، مشيرة إلى أن الأجواء المستقرة مستمرة حتى مطلع الأسبوع القادم.

وحذرت غانم المواطنين من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، بداية من الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا، بالإضافة إلى تناول قدر وكميات كبيرة من السوائل والمياه.