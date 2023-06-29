الحرارة تصل 40.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس ثاني أيام العيد

يبحث الكثير عن طقس ثاني أيام العيد على القاهرة والمحافظات ، ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة خلال الأيام الحالية ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

حالة الطقس على القاهرة الآن

وكشفت نشرة طقس ثاني أيام العيد حالة الطقس على القاهرة الآن، إذ يسود اليوم الخميس طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الطقس

طقس ثاني أيام العيد

ويكون طقس ثاني أيام العيد، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، حيث تصل العظمى إلى 40 درجة على جنوب البلاد في أسوان وأبو سمبل.

لا تتعرضوا للشمس

وقالت هيئة الأرصاد الجوية ضمن نشرة طقس ثاني أيام العيد، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

طقس حار

وحذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة.

الأرصاد

شبورة ورياح

وضمن نشرة طقس ثاني أيام العيد ،توقع خبراء الأرصاد أن تتشكل شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم ضمن طقس ثاني أيام العيد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الإدارية 35 23

6 أكتوبر 35 23

بنهــــا 34 23

دمنهور 32 22

وادي النطرون 33 23

كفرالشيخ 31 22

المنصورة 34 23

الزقازيق 34 22

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 23

دمياط 30 21

بورسعيد 31 22

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 23

العريش 30 22

رفح 30 21

رأس سدر 36 25

نخل 35 18

كاترين 32 16

الطور 35 26

طابا 34 26

شرم الشيخ 38 27

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 28 21

السلوم 29 22

سيوة 36 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 28

سفاجا 38 27

مرسى علم 37 26

شلاتين 38 28

حلايب 35 27

أبورماد 36 27

رأس حدربة 35 28

الفيوم 34 23

بني سويف 34 23

المنيا 35 23

أسيوط 36 24

سوهاج 36 25

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 28

الوادي الجديد 38 26

أبوسمبل 40 27