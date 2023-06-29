ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

أكد تقرير صحفي، تفوق نادي بيراميدز على الزمالك في سباق التعاقد مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي.

وذكر موقع “لو 360 سبورت” المغربي - نقلا عن تقارير عربية، أن نادي بيراميدز استفسر عن إمكانية التعاقد مع أشرف بن شرقي مما أدى إلى فتح باب المفاوضات لضم اللاعب.

وأضاف أن أشرف بن شرقي رحب بمفاوضات نادي بيراميدز، ويدرس مع وكيله العرض المقدم من جانب النادي، مع وعود بالحصول على راتب قريب لما يتقاضاه في فريقه الحالي الجزيرة.



ولفت إلى أن بن شرقي يمتلك أكثر من عرض، أبرزهم من ناديه السابق الزمالك الذي حاول مسئولوه التواصل مع وكلاء اللاعب لمحاولة عودته لقلعة ميت عقبة ولو على سبيل الإعارة، وكذلك من ناديه الأسبق الوداد المغربي.

وكان أشرف بن شرقي غادر نادي الزمالك في الصيف الماضي، بعد انتهاء عقده عقده وعدم التوصل لاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء حول التجديد، لينضم لصفوف الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر.

ويرتبط أشرف بن شرقي بعقد مع نادي الجزيرة الإماراتي حتى 30 يونيو حتى 2024، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.