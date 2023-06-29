رئيس برلمانية حماة الوطن يهنئ السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

تقدم اللواء حاتم حشمت فرج رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الدفاع والامن القومي بأطيب التحيات والتهاني والتبريكات للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة والحكومة وللشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى.

كما تقدم حشمت بخالص التهاني وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة العيد العاشر لثورة الثلاثون من يونيو المجيدة الثورة التي أعادت الهيبة والكرامة للمصريين وقضت على خفافيش الظلام الشيطاني وأخرجت الدولة المصرية من براثن جماعات الشر والعناصر الإرهابية تحت جناحي جماعة شيطانية إرهابية كانت ترغب في طمس الهوية المصرية والقضاء عليها لولا من الله تعالي علي مصر ببطل مغوار وشجاع محبا لوطنه ولبلده ولشعبه لإنقاذها من تلك البراثن الشريرة التي كانت تنتهجها الجماعة الإرهابية ويقود الآن معركة التنمية والتطور والازدهار للدولة المصرية متوجها نحو الجمهورية الجديدة التي ننشدها جميعا ومن خلفه المصريين الشرفاء

وأضاف اللواء حاتم حشمت بأن جميع أقطاب الأمة والأحزاب السياسية تجدد العهد دوما للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة لاستكمال مسيرة البناء وتنمية الوطن الغالي وبناء الحاضر والمستقبل للأجيال القادمة اولادنا واحفادنا الذين سيتذكرون ذلك في تاريخهم مما قدم من تضحيات آبائهم واجدادهم .

كما توجه حشمت بالتحية و التقدير للقوات المسلحة المصرية الباسلة وقيادتها وضباطها وجنودها الابطال لوقوفها لصالح الشعب المصري في ثورته المجيدة وتحملها عبء الحرب على الإرهاب الغاشم من جماعات الشر والضلال والظلام ونجاحها في القضاء عليه وعودة ارض الفيروز سيناء الحبيبة حفظها الله تعالى ورعاها الي احضان الوطن وبدء معركة التنمية والازدهار بها.