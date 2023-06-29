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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أيكيا أبرزها .. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر بالمقاطعة نصرة للمصحف

المنتجات السويدية
المنتجات السويدية

بعدما أعلنت الشرطة السويدية، عن تصريحها بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها إلى إحراق نسخة من المصحف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، تزامنا مع بدء عيد الأضحى، طالت التهم السويد، حيث شدد الاتحاد الأوروبي، على اعتبار هذا الأمر مروعا واستفزازيا ويهدف لنشر الكراهية بين الناس.

وطالب الأزهر الشريف جميع الشعوب الإسلامية، والعربية، وأصحاب الضمير الحي، بتجديد مقاطعة المنتجات السويدية، نصرة للمصحف الشريف كتاب الله المقدس، بعد تكرار الانتهاكات غير المقبولة، والاستفزازات الدائمة لجموع المسلمين حول العالم تحت لافتة حرية الرأي والتعبير الزائفة.

مقاطعة المنتجات السويدية

ودعا الأزهر، حكومات الدولة الإسلامية والعربية لاتخاذ مواقف جادة، وموحدة تجاه هذه الانتهاكات التي لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، والتي تحمل إجرامًا وتطرفًا تجاه المقدسات الإسلامية؛ مشددًّا على أن سماح السلطات السويدية للإرهابيين المتطرفين بـ حرق المصحف وتمزيقه في عيد المسلمين؛ لهو دعوة صريحة للعداء والعنف وإشعال الفتن، وهو ما لا يليق بأي دولة متحضرة أو مسئولة عن قراراتها.

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وطالب الأزهر دور الفتوى وهيئات الإفتاء في العالم كله، باصدار فتوى حاسمة بوجوب مقاطعة المنتجات السويدية ومنع التعامل معها، أيًّا كان نوعها؛ إظهارًا لاعتزاز المسلمين بكتابهم ومقدّساتهم، وهو أقل ما يجب على شيوخ الإفتاء في العالم العربي والإسلامي فعله تجاه المصحف الشريف.

قائمة المنتجات السويدية في مصر

وفي التقرير التالي، وعقب دعوة الأزهر الشريف، فقد أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الدول العربية والإسلامية، حملة مقاطعة المنتجات السويدية، عقب سماح السلطات هناك بتنظيم احتجاج صغير أمام مسجد، شهد حرق المصحف الشريف، وفيما يلي ننشر قائمة أبرز المنتجات السويدية في مصر والدول العربية، وذلك وفقا لموقع السويد بالعربي التابع رسميا للحكومة السويدية، وجاءت قائمة المنتجات كالتالي:

H&M إتش أند إم 

تعد H&M، إحدى أشهر العلامات التجارية في بيع الملابس، وتأسست عام 1968، ولها أكثر من 4000 متجر في 64 دولة حول العالم، والكثير منها في دول العالم الإسلامي.

شركة أيكيا للأثاث

وهي إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي، ومستلزمات المنزل الصغيرة والكبيرة، وبأسعار تناسب الكثير من الفئات، عبر متاجر متعددة الأقسام منتشرة في جميع أنحاء العالم.

شركة إريكسون وسبوتيفاي وكلارنا

وهي إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أما شركة سبوتيفاي، فهي متخصصة في مجال الموسيقى، وتقدم خدماتها لأكثر من 356 مليون مستخدم، بما في ذلك 158 مليون مشترك في 178 دولة، من خلال تطبيقها ولديه أكثر من 70 مليون مقطع صوتي، يستمع إليه ما يزيد عن 356 مليون مستخدم في 178 دولة حول العالم.

أما شركة كلارنا، فتعمل في مجال تقديم خدمات الدفع والتسوق وتقدم حلول التسوق والدفع الذكي.

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شركة أسترازينيكا وأوريفليم

هي إحدى شركات الأدوية والعقافير الطبية، واللقاحات، وقدمت أحد أشهر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أما شركة أوريفليم، فهي إحدى أشهر شركات بيع مستحضرات التجميل، وتأسست في عام 1967، وتستقدم مسوقين مستقلين يبيعون المنتجات بأنفسهم، للحصول على عمولة مقابل كل سلعة.

شركة تترا باك وستوريتيل

 تعمل تترا باك، في معالجة الأغذية والتعبئة والتغليف، وتقدم منتجات الألبان والمشروبات والآيس كريم والجبن والأطعمة والخضروات وأغذية الحيوانات الأليفة، أما ستوريتيل فهي دار نشر، وأيضا إحدى مقدمي خدمات الاشتراك في العالم لبث الكتب الصوتية والإلكترونية، حيث توفر ما يزيد 500000 عنوان على مستوى العالم، بـ31 لغة مختلفة، بما فيها اللغة العربية، في 21 سوقٍ حول العالم.

شركة سكانيا وفولفو

شركة سكانيا، متخصصة في مجال النقل وإنتاج الشاحنات، وتصنع المحركات الصناعية والبحرية، أما فولفو، فهي إحدى العملات التجارية الشهيرة، في مجال النقل والسيارات أيضا وتصنع الشاحنات والحافلات وآلات البناء وأنظمة القيادة للاستخدام البحري والصناعي.

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