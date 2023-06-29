عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة البرلمان: ثورة 30 يونيو أعادت للوطن مكانته وريادته

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب

هنأت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، الرئيس السيسي وشعب مصر العظيم بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وقالت نورا علي، في تصريحات لها، إن ثورة 30 يونيو كلمة السر التي أعادت للوطن مكانته، وحافظت على هويته من التجريف، وكشف زيف الجماعات المتأسلمة.

وأشار رئيس لجنة السياحة، إلى أن الثورة ساهمت في تجميل كل ما هو قبيح، واصلاح كل ما هو فاسد، وتنظيم كل ما هو عشوائي، ورسخت قواعد الجمهورية الجديدة بمعالمها العالمية الرحبة.

وتابعت: "تظل ٣٠ يونيو علامة فارقة ونقطة مفصلية في تاريخ الدولة المصرية حيث لفظت كل من هو خائن وكاره لهذا الوطن وكتبت نهاية جماعات الكفر والظلام".

واستطردت: "كما منحت الثورة قبلة الحياة إلى قطاع السياحة وحولته لقطاع آمنٍ وصلب قادر على مواجهة الصدمات وتحقيق التنمية المستدامة وعززت من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية".

رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب الرئيس السيسي ثورة ٣٠ يونيو جماعات الكفر والظلام التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

اقفلوا الببان بسرعة | هروب عجل داخل مجلس مدينة منوف ..شاهد

أيكيا أبرزها .. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر بالمقاطعة نصرة للمصحف

أهالي قرية شلقان بالقناطر يستغيثون من طفح المجاري لـ ثلاثة أيام.. فيديو

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

زمالك دوري الأبطال «في المشمش».. لوائح الكاف واتحاد الكرة تحرم الأبيض قاريا

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

ترشيحاتنا

العراق.. اقتحام المتظاهرين سفارة السويد في بغداد احتجاجا على حرق القرآن

ترتيب الجدول .. تعليق مثير من خالد الغندور قبل مباراة الأهلي والبنك

لماذا تحتضن السويد دعوات حرق المصحف الشريف؟ 3 أسباب.. تعرف عليها

تحذير عاجل من عبوات مغشوشة لـ قطرة عين شهيرة بالأسواق

هل يجوز نحر الأضحية بعد المغرب.. وحكم بيع دمائها وجلودها

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلعت قلوب جماهير ليفربول|حكاية لقطة مرعبة لـ محمد صلاح.. وصحيفة تكشف اللغز

لماذا كان المصريون القدماء ينحرون الماشية في الأعياد؟.. تفاصيل مدهشة

شيء في منزلك به بكتيريا أكثر من الحمام.. فيديو يكشف التفاصيل

طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

فيديو

عثروا على جثته بعد 5 أشهر من اختفائه.. تفاصيل وفاة نجم شهير |فيديوجراف

لن تصدق.. رضا البحراوي يكشف عدد زوجاته وأبنائه ومهنته قبل الغناء «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ