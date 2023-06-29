زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، إن زلزالا قوته 4 درجات على مقياس ريختر ضرب محافظة كهرمان مرعش التركية.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 16:34 بالتوقيت المحلي في منطقة نورهاك.

وأشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 5.53 كيلومترات تحت سطح الأرض.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير بـ كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.