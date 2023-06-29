الزراعة في ثاني أيام العيد.. 82 استفسارا و34 شكوى و8700 أضحية بالمجازر

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العمل بكافة القطاعات الخدمية والإنتاجية التابعة لها، على مستوى الجمهورية، فضلا عن غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالإدارات، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أي شكاوى أو مشكلات طارئة خلال اجازة العيد.

وقال محمود الأعرج المنسق الاعلامي للوزارة، إن إجمالي عدد الاستفسارات التي وردت إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي، بلغت خلال الأيام الثلاثة الأولى للإجازة حوالي ١٨٢ استفسارا، فضلا عن ٦٧ شكوى، حيث تلقت الغرفة اليوم، ثاني أيام عيد الأضحى ٨٢ استفسارا، و ٣٤ شكوى تم التفاعل مع جميعها.

وأشار إلى أن اجمالي عدد الأضاحي والتي استقبلتها المجازر الحكومية خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى بلغ حتى الآن ١٨ و ٤٣٤ اضحية، تم ذبحها تحت الإشراف البيطري الكامل من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا إلى أن اليوم الثاني لعيد الاضحى المبارك، شهد ذبح ٨٧٣٤ اضحية، بالمجازر الحكومية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استمرار عمليات المرور والمتابعة الميدانية، بمديريات الاصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، فضلا عن استمرار المتابعة من خلال غرفة العمليات الفرعية المشكلة بالهيئة، لمتابعة الاعمال بالمديريات والادارات، فضلا عن تلقى الشكاوى والبلاغات من غرفة العمليات المركزية والتفاعل معها، وانجازها.

وأكد الدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي، استمرار رجال الحجر الزراعي في المواقع المختلفة في العمل خلال ايام عيد الأضحى المبارك، لإنهاء إجراءات التصدير وخدمة المصدرين والصادرات الزراعية المصرية وكذلك فحص السلع الغذائية الأساسية الواردة من الخارج، لافتا الى أنه يتم العمل ليل نهار وفى كل الظروف والاعياد والإجازات الرسمية، حيث واصلت إدارة الحجر بمطار القاهرة وقرية البضائع عمليات الفحص وإنهاء الإجراءات الخاصة بالصادرات والواردات الزراعية.

ومن ناحيته اشار المهندس أحمد ياسين رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي، الى استمرار متابعة غرفة العمليات بالإدارة، أعمال مشرفو ومهندسو الحماية بالمحافظات، والمرور الدائم على الاحواض، لمنع اي حالة تعدي على الاراضي الزراعية وازالتها على الفور فضلا عن التفاعل مع البلاغات التي ترد من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، من المواطنين، والتأكد منها، واتخاذ اللازم حيالها، من خلال توجيه اقسام الحماية بالمديريات والادارات الزراعية، ذلك فضلا عن الجولات والزيارات الميدانية التي يقوم بها قيادات الادارة المركزية لحماية الأراضي ومديرو الادارات بالمحافظات المختلفة.

ومن جهتها كشفت ايضا الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، عن انه تم خلال ثاني أيام عيد الاضحى المبارك اصدار ٤٠٠ شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء، لافتة الى استمرار أعمال استقبال العينات، واعمال التطوير والصيانة بالمعمل خلال ايام الاجازة، في الوقت الذي يستمر فيه أيضا العمل الخدمي.

وفي ذات السياق، اعلن الدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزي للمبيدات، عن انه تم من خلال المعمل، فحص حوالي ٣٠٠عينه للصادرات الزراعيه والغذاء الوارد، وذلك خلال ثاني ايام عيد الاضحى المبارك.

و تستقبل الوزارة شكاوى واستفسارات المواطنين على ارقام الخط الساخن : ١٩٥٠٠ ، و ١٩٥٦١، من الساعه ١٠ صباحا وحتى ٤ مساءا، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس اب ٠١١١١٨٦٦٧١٠.