بعد الاقتحام.. انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جنين بالضفة الغربية

انسحبت عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، من مخيم جنين في الضفة الغربية بعد فترة وجيزة من اقتحامه.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين من مدخلها الغربي، وأطلقت قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين ومركباتهم، ونصبت حاجزاً عسكرياً.

وحسب “الشرق” السعودية، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

كما حلقت طائرات استطلاع إسرائيلية على ارتفاع منخفض في جنين، فيما تتجه آليات عسكرية صوب المخيم.