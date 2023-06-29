حزب الشعب الجمهوري بالبحر الأحمر يوزع الهدايا على المواطنين خلال عيد الأضحى

ووزعت أمانات حزب الشعب الجمهوري بمدن محافظة البحر الأحمر، في إطار المشاركة المجتمعية وتقديم الخدمات للمواطنين، برعاية النائب محمد سعيد الدابي أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بالبحر الأحمر، الحلوى على الأهالي والأطفال خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، كما قدمت التهنئة والمعايدة للمواطنين وسط حالة من البهجة والسعادة.



وقال المحاسب مصطفى صلاح ، أمين تنظيم المحافظة، إن الحزب شكل مجموعات من الشباب على مستوى مدن المحافظة للانتشار بمحيط المساجد والميادين وساحات العيد لتوزيع الهدايا والبلالين والحلويات على الأطفال والشباب عقب أدائهم لصلاة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين المواطنين.

وأضاف صلاح أن أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة البحر الأحمر النائب محمد سعيد الدابي كلف أمناء المدن وأعضاء هيئة المكتب بمشاركة جموع المصلين بمختلف مدن المحافظة والاحتفال بالعيد المبارك مع توزيع الهدايا والحلويات، وتجول شباب الحزب في عدد من الشوارع والميادين بالمحافظة لمشاركة المواطنين فرحتهم بالعيد.

من ناحيته هنأ النائب محمد سعيد الدابي أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة أهالي المحافظة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء ودوام السلام والخير على مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.