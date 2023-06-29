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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التوسع في الشراكة الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري.. خبير يعدد مكاسب التعاون المصري الهندي

صدى البلد

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن زيارة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودى" لمصر والتي تعد الأولى من نوعها منذ توليه منصبه، تهدف لتعظيم المصالح المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين القاهرة ونيودلهي وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، كما أنها تشير إلى ثقل ومكانة مصر على المستوى الدولي ورغبة الهند على زيادة حجم العلاقات المصرية الهندية.

 

أوضح غراب، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر تكتسب أهمية كبرى خاصة في ظل تقدم مصر بطلب للانضمام لمجموعة البريكس، وأن الهند تعد أحد مؤسسي تجمع بريكس، كما أنها ترأست مجموعة العشرين وقد حرصت على دعوة مصر للمشاركة في كافة اجتماعات مجموعة العشرين، خاصة وأن المجموعة تمثل ما يقارب الـ 80% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من حجم التجارة الدولية، إضافة إلى أن الهند من أكبر اقتصاديات العالم فقد حلت محل بريطانيا لتصبح أكبر خامس اقتصاد على مستوى العالم حيث بلغ حجمه 2.94 تريليون دولار. 

 

ولفت غراب، إلى أن مصر أصبحت بيئة جاذبة للاستثمارات خاصة مع ما تتمتع به من مشروعات تنموية واقتصادية عملاقة كمشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات الخضراء والطاقة المتجددة وغيرها، موضحا أن الزيارة ستسفر عن زيادة الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة القادمة نظرا للتقارب الكبير بين الدولتين، خاصة أن مصر هي بوابة إفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى أن التقارب وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين قد يسفر عن زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين والتعامل بالعملات المحلية، إضافة إلى أن الهند سوق كبيرة والفرصة أمامنا لزيادة صادرات المنتج المصري للسوق الهندية ومنه للتوسع للسوق الآسيوية. 

 

وأشار غراب، إلى أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة ونيودلهي قد شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فقد زاد في العام المالي 2021/ 2022 بنسبة 75% ليصل لـ 7.26 مليار دولار، حيث بلغ حجم صادرات مصر للهند 3.52 مليار دولار، ووارداتها 3.74 مليار دولار، كما تعمل في السوق المصرية أكثر من 50 شركة هندية، باستثمارات تصل لـ 3.2 مليار دولار، ووفق مصادر رسمية هندية فإنه مخطط أن يتم التوسع في استثماراتها في مصر بنحو 800 مليون دولار، إضافة لاهتمام الكثير من الشركات الهندية بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا في مصر وقد وقعت بالفعل 3 شركات مذكرات تفاهم مع مصر بقيمة 18 مليار دولار .

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