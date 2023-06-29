معلول يتقدم بالهدف الأول للأحمر من ضربة ثابتة أمام البنك الأهلي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التقدم بالهدف الأول على منافسه البنك الأهلي في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الممتاز.

احتسب حكم المباراة خطأ لصالح الأهلي في الدقيقة 18 من عمر المباراة وتوجه معلول للتصدي للكرة وبالفعل أسكنتها الشباك ببراعة في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.



خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.



خط الهجوم: محمد شريف.

وجاء تشكيل البنك الأهلي علي النحو التالي

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ إسلام جابر _ أحمد ياسر _ كريم بامبو

خط الهجوم.. محمود قاعود