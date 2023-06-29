تصريحات عاجلة من السفير الروسي بسويسرا بشأن حيادها من الأزمة الأوكرانية

قال سفير روسيا لدي سويسرا، سيرجي جارمونين، إن روسيا لم تهدد سويسرا أبدا، بل لعبت دورا أساسيا في ضمان حيادها، لكن التقارب مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيضر بالعلاقات بين البلدين.

وأضاف السفير الروسي في مقابلة صحفية، أن روسيا لم تهدد الاتحاد الأوروبي مطلقا، ولكن على العكس لعبت موسكو دورا حاسما في تشكيل الدولة السويسرية.

وتابع: "بعد نتائج مؤتمر فيينا لعام 1815، أصبحت روسيا إلى جانب القوى العظمى الأخرى، لضامن حيادها الأبدي"، لافتا إلى أنه اليوم لا ينبغي أن يكون لدى السويسريين أي مخاوف بشأن نوايا روسيا، لكن من الواضح أن تقارب سويسرا مع الناتو، الذي تدفعه بعض القوى الخارجية والداخلية إليه، لن يفيدنا بشكل واضح".

وأضاف جارمونين: "لم ينقطع الحوار بين روسيا وسويسرا، على الرغم من أن مستواه انخفض إلى حد ما لأسباب واضحة وليس بمبادرة من موسكو، نحن نقدر مهنية الزملاء السويسريين في الوزارات والإدارات ونحافظ معهم على اتصالات مستمرة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في كل من بيرن وموسكو".