عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات عاجلة من السفير الروسي بسويسرا بشأن حيادها من الأزمة الأوكرانية

روسيا وسويسرا
روسيا وسويسرا

قال سفير روسيا لدي سويسرا، سيرجي جارمونين، إن روسيا لم تهدد سويسرا أبدا، بل لعبت دورا أساسيا في ضمان حيادها، لكن التقارب مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيضر بالعلاقات بين البلدين.

وأضاف السفير الروسي في مقابلة صحفية، أن روسيا لم تهدد الاتحاد الأوروبي مطلقا، ولكن على العكس لعبت موسكو دورا حاسما في تشكيل الدولة السويسرية.

وتابع: "بعد نتائج مؤتمر فيينا لعام 1815، أصبحت روسيا إلى جانب القوى العظمى الأخرى، لضامن حيادها الأبدي"، لافتا إلى أنه اليوم لا ينبغي أن يكون لدى السويسريين أي مخاوف بشأن نوايا روسيا، لكن من الواضح أن تقارب سويسرا مع الناتو، الذي تدفعه بعض القوى الخارجية والداخلية إليه، لن يفيدنا بشكل واضح".

وأضاف جارمونين: "لم ينقطع الحوار بين روسيا وسويسرا، على الرغم من أن مستواه انخفض إلى حد ما لأسباب واضحة وليس بمبادرة من موسكو، نحن نقدر مهنية الزملاء السويسريين في الوزارات والإدارات ونحافظ معهم على اتصالات مستمرة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك في كل من بيرن وموسكو".

ضابط مخابرات أمريكي يفضح أكاذيب واشنطن الخطيرة بشأن روسيا.. تفاصيل

عواقب كارثية .. بيان عاجل من روسيا بشأن حرق المصحف في السويد

روسيا سويسرا سفير روسيا لدي سويسرا الناتو حلف شمال الأطلسي الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زيادة الدعم أول يوليو.. أسعار السلع التموينية المقررة السبت المقبل

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

مجموعة مصر في قرعة تصفيات كأس العالم 2026| ذكريات سيئة مع هذه المنتخبات

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد معلومة عن فرصة خطيرة لـ الفيدرالي الأمريكي

احذر.. الحبس 6 أشهر عقوبة سرقة التيار الكهربائى فى الأفراح بالشارع

الأرز والسكر بـ 12جنيها.. زيادة دعم السلع التموينية|وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

أيكيا أبرزها.. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر مقاطعتها لنصرة المصحف

موضوعات متعلقة

ضابط مخابرات أمريكي يفضح أكاذيب واشنطن الخطيرة بشأن روسيا.. تفاصيل

عواقب كارثية .. بيان عاجل من روسيا بشأن حرق المصحف في السويد

بيان عاجل من روسيا بشأن تناقض الغرب بين المساعدات الإنسانية وتسليح أوكرانيا

"حان وقت العقاب".. تحذير عاجل من روسيا بعد حرق القرآن في السويد

لافيروف: روسيا مستعدة للمساعدة في حل الصراع السوداني

أشهر قريبة.. برلماني أوروبي يكشف توقيت بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

ترشيحاتنا

قصة وفاة شاب عربي أشعلت شوارع فرنسا.. هل تعمدت الشرطة تصفيته؟

أسباب نهي النبي عن الصيام في أيام التشريق

مصر تهزم السويد بمونديال شباب اليد

ترك حالة من الحزن.. جدل كبير حول إنهاء عجل البحيرة حياته هربا من الجزار

احذر.. الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة جريمة الرشوة في قانون العقوبات

الأهلي يفوز على البنك 3-0 في بطولة الدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات وعصائر تخلصك من مشاكل لحمة العيد

بتر الساق لإنقاذها| حادثة لسائحة تايلاندية تثير الجدل.. اعرف القصة كاملة

احذر حقنة هتلر القاتلة| قصة مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع

تصرّف غير متوقع من ابنة جوارديولا في مصر | شاهد

فيديو

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

أخبار الذهب .. وتفاصيل سعر الدولار اليوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ