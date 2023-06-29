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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة صادمة.. سي إن إن: الجنرال سوروفكين عضو سري في مجموعة فاجنر

الجنرال الروسي سيرجي
الجنرال الروسي سيرجي سوروفكين

كشف شبكة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن وثائق سرية، بأن الجنرال الروسي، سيرجي سوروفكين، كان عضوا سريا في مجموعة فاجنر الروسية.

وأظهرت الوثائق، التي حصل عليها مركز التحقيق الروسي، أن سوروفكين كان لديه رقم تسجيل شخصي لدى فاجنر، ومدرج في القائمة إلى جانب ما لا يقل عن 30 من كبار المسؤولين العسكريين والمخابراتيين الروس الآخرين، الذين قال الركز إنهم أيضا أعضاء في فاجنر.

ولم يظهر سوروفكين علنا منذ يوم السبت الماضي، عندما نشر مقطع فيديو يناشد قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين وقف تمرده، ومنذ ذلك الحين لا يزال مكان وجوده مجهولا.

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وسوروفكين هو قائد سلاح الجو الروسي وأصبح يلقب بـ”الجنرال هرمجدون” لتكتيكاته القاسية في قصف المدن في سوريا.

ولم ترد مجموعة فاجنر الروسية على طلب شبكة “سي إن إن” للتعليق.

سوروفكين فاجنر روسيا يفجيني بريجوجين

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