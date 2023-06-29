أوسوريو يطلب تقريرا شاملا عن مصابي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من الجهاز الطبي تجهيز تقرير شامل عن حالة اللاعبين المصابين قبل مباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة كأس مصر.

وتضم قائمة المصابين في الزمالك كل من، نبيل عماد "دونجا" الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية ومصطفى شلبي الذي تعرض لإصابة بكدمة قوية في وجه القدم ووضع قدمه في جبيرة، وعمرو السيسي الذي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية

كما تضم القائمة كل من محمود حمدي "الونش" الذي خضع لعملية الرباط الصليبي ومحمد عبدالشافي الظهير الأيسر الذي يعاني من إصابة في الركبة أبعدته عن المشاركة مع الزمالك في التدريبات والمباريات منذ فترة طويلة، وهو ما يهدد استمراره في الملاعب عقب نهاية الموسم الجاري.

وتضم قائمة المصابين كل من عبدالله جمعة الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها خلال التدريبات الأيام الماضية، ومحمد عواد الذي تعرض لإصابة بمزق في السمانة وشارك في جزء من التدريبات ضمن البرنامج الموضوع له للمشاركة تدريجياً.

وتعرض ناصر منسي لإصابة بكدمة في القدم، في حين يعاني محمود شبانة من ألم في العضلة الضامة مما أبعدهما عن لقاء غزل المحلة الأخير في الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها يوم 4 يوليو المقبل.