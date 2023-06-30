مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30-6-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 30 - 6 - 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة الكونغو ضد المغرب فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.
مواعيد مباريات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة
الكونغو X المغرب – الساعة 11 مساء -على قناةbeIN Sports 4 HD
غينيا X غانا – الساعة 11 مساء -على قناةbeIN Sports 3 HD
مواعيد مباريات الدوري المصري
إنبي X فاركو – الساعة 7 مساء - على قناة on time sport
المقاولون العربX الداخلية – الساعة 9:30 مساء -على قناة 1 on time sport
طلائع الجيش X سيراميكا كليوباترا – الساعة 9:30 مساء -على قناة on time sport
مواعيد مباريات الدوري التونسي
النادي الإفريقي X اتحاد بن قردان – الساعة 6:30 مساء -على قناة الكأس القطرية 2
اتحاد تطاوين X الترجي – الساعة 6:30 مساء -على قناة الكأس القطرية 1
النجم الساحلي X الأولمبي الباجي – الساعة 6:30 مساء -على قناة الكأس القطرية 3
الاتحاد المنستيري X النادي الصفاقسي – الساعة 6:30 مساء -على قناة الكأس القطرية 4