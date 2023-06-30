مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30-6-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 30 - 6 - 2023 العديد من المباريات الهامة أبرزها مباراة الكونغو ضد المغرب فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.





مواعيد مباريات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة



الكونغو X المغرب – الساعة 11 مساء -على قناةbeIN Sports 4 HD

غينيا X غانا – الساعة 11 مساء -على قناةbeIN Sports 3 HD





مواعيد مباريات الدوري المصري



إنبي X فاركو – الساعة 7 مساء - على قناة on time sport

المقاولون العربX الداخلية – الساعة 9:30 مساء -على قناة 1 on time sport

طلائع الجيش X سيراميكا كليوباترا – الساعة 9:30 مساء -على قناة on time sport





مواعيد مباريات الدوري التونسي



النادي الإفريقي X اتحاد بن قردان – الساعة 6:30 مساء -على قناة الكأس القطرية 2

اتحاد تطاوين X الترجي – الساعة 6:30 مساء -على قناة الكأس القطرية 1

النجم الساحلي X الأولمبي الباجي – الساعة 6:30 مساء -على قناة الكأس القطرية 3

الاتحاد المنستيري X النادي الصفاقسي – الساعة 6:30 مساء -على قناة الكأس القطرية 4