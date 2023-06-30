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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيفتكروني ولد .. منى فاروق تكشف عن موقف محرج مع أحد المعجبين

منى فاروق
منى فاروق

كشفت الفنانة الشابة منى فاروق عن تعرضها لموقف محرج بسبب صوتها، مع أحد المعجبين ووالدته، وتحدثت عن معاناتها المستمرة منذ سنوات. 

وقالت منى فاروق في فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن صوتها “تخين وبيضايقها”، ولكنها تمكنت من التعامل معه، لكن في بعض الأحيان يعتقد البائعين أنها ولد بسبب هذا الصوت. 

وتحدثت منى فاروق عن موقف مع أحد المعجبين الذي قابلها وعبر لها عن حبه، وحينما هاتف والدته لكي تتحدث إليها اعتقدت أنها ولد ولم تكتشف شخصيتها بسبب صوتها. 

تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التى قدمت فى مسلسل "الأب الروحى 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشاركت بأدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس"و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي".

أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها فى مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

 

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