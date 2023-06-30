بكلمات مؤثرة | إبراهيم فايق ينعى رئيس شبكة قنوات النهار

نعى الإعلامي إبراهيم فايق المخرج الكبير إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، اثر إصابته بأزمة قلبية.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه علي انستجرام "إنا لله وإنا إليه راجعون.. والله نبكي عزيزا غاليا ياحبيبي.. القلب بيتقطع عليك.. ربنا يرحمك ويغفر لك، الصديق الغالي إيهاب أبو زيد رئيس شبكة النهار في ذمة الله ورحمته التي وسعت كل شيء".

وشغل "أبو زيد" عدة مناصب منهم بينها رئيسا لقناة المحور، ثم المدير التنفيذي لقناة DMC ومديرا لإدارة الإنتاج الفني لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وله خبرة كبيرة في مجال إخراج البرامج التلفزيونية تمتد لأكثر من عشرين عامًا فى مصر والوطن العربى عبر تاريخه المهني.