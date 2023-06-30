30 يونيو| عصر التمكين والالتفات لذوي الإعاقة في جميع المجالات

قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة تبدأ من الدستور والتصديق على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة عام ٢٠٠٨، كما أن مصر من أولى الدول التي صدقت على الإتفاقية.



ووجهت - خلال مداخله هاتفية لفضائية أكسترا نيوز- الشكر والتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه الكبير والنظر في شئون ما يخص ذوي الإعاقة لأن ما قبل تنصيب الرئيس السيسي كان هناك تهميش لذوي الاعاقة ولا أحد يلتفت إليهم، مشيرة إلى أن هناك بنودا بالدستور تحترم وتنص على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات كما تم استحداث ما يسمي بعام " ذوي الهمم".



وعبرت عن سعادتها بأن مصر تحترم ذوي الهمم في جميع المجالات توجيها من الرئيس السيسي، مضيفة أنه في عام ٢٠١٩ تم إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة.