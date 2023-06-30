إصابة 6 أشخاص في تصادم على الصحراوي الشرقى القديم ببنى سويف

أصيب 6 أشخاص صباح اليوم فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بتوك توك على الطريق الصحراوي الشرقى القديم أما قرية على حمودة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بتوك توك على الطريق الصحراوي الشرقى القديم أما قرية على حمودة التابعة لمركز ناصر.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من ياسر سيد محمد رفاعي 47 سنه مقيم ورشه علي حموده

مصاب اشتباه نزيف داخلي بالمخ وكسور بالأطراف، تغريد ابو زيد احمد 11 سنه طالبه مقيمة جزيرة ابو صالح

مصابة كسر مضاعف بالساق الايسر والفك السفلي ، ثناء سامح حسن 20 سنة مقيمة القاهرة مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيمن ، هويدا سليمان محمد 53 سنة مقيمة القاهرة مصابة كسر بالساق والذراع الأيمن، محمود عزت عبد الوهاب 27 سنة مقيم العلالمه مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات، نورا حسين سيد 22 سنة مقيمة العلامه مصابة كدمات متفرقه بالجسم.