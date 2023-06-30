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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو عبرت عن إرادة المصريين..وكلمة السيسي أكدت أصالة الشعب

عمرو عكاشة عضو مجلس
عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ ، أن 30 يونيو انقذت مصر من مؤامرة كانت تستهدف الدولة والشعب على السواء وأثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين وأن الجيش المصرى وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع للحفاظ على وطنهم.

 

وأضاف النائب عمرو عكاشة ، إن 30 يونيو ستظل علامة تاريخية تؤكد انتصار الهوية المصرية والثقافة الوطنية، لافتا إلى أن ثورة 30 يونيو لم تحرز فقط نجاحا ملموسا على أرض مصر وحدها وإنما نجحت فى انتشال العالم العربى من فوضى عارمة وتقسيم معد مسبقا من دول الشر ويُنفق عليه مليارات الدولارات.


وأكد النائب عمرو عكاشة ، أن ثورة 30 يونيو تلك الثورة الشعبية  نجحت في تحقيق جميع أهدافها ، وحافظت على الهوية المصرية والتفاف الشعب المصري وحرصة على تراب وطنة ، مشيرا إلى  أهمية الدور الوطنى الهائل، الذي لعبته القوات المسلحة المصرية ، وانحيازها  لإرادة أبناء الشعب المصري والدفاع عن رغبته وإرادته .

 

وأشاد عضو مجلس الشيوخ ، بكلمة  الرئيس السيسي خلال خطابه صباح اليوم ، في ذكرى ثورة 30 يوني، أن للتاريخ أياما لامعة كالنجوم تضئ عتمة الليل وتنير الطريق أمام السائرين وتهديهم سواء السبيل، وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم 30 من يونيو 2013 حين انتفض شعب مصر العظيم ثائرا على من حاولوا اختطاف وطنهم رافضين للظلم والاستبداد.

 

وتابع الرئيس السيسي، أن الشعب المصرى أصيل يرفض اختطاف الوطن، وأعلن مصر حينها أن مصر للمصريين وتستقل بقرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا، وكان الثلاثون من يونيو عنوانا لوحدة الوطن . 

عمرو عكاشة مجلس الشيوخ 30 يونيو

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