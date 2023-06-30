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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 140 محضرا تموينيا في ثالث أيام عيد الأضحى بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التموينية و التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية خلال أيام عيد الأضحى المبارك لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.


شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى حملات تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وأسفرت الحملات عن تحرير (140) محضر تمويني تنوع ما بين (79) محضر مخالفات مخابز و(61 ) محضر مخالفات أسواق .

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وقال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها ،  محضر جنح مركز  تلا ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بناحية بمم لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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