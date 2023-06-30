جمعيات أهلية تقدم لحوم ماشية لأهالي ديرمواس بالمنيا.. تفاصيل

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أهمية الدور المجتمعى للمؤسسات والجمعيات الأهلية فى دعم أواصر التكافل والتكامل بين فئات المجتمع، وتقوية الروابط الإنسانية بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أن مؤسسة مصر الخير واحدة من أبرز وأهم المؤسسات العاملة فى مجال الخدمة المجتمعية وخاصة فى المناسبات الدينية والوطنية .

وبالتنسيق بين مؤسسة مصر الخير ومديرية تضامن المنيا والوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، أعلن عامر طه رئيس المركز تقديم 22 رأس ماشية لـ 12 جمعية أهلية بأسعار مخفضة لخدمة الأسر الأكثر احتياجا من أهالى المركز خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى تقدم مثل هذه الخدمات .

من جانبها، قالت نهى محمد مسئول مؤسسة مصر الخير بديرمواس إن هذه الخطوة جاءت ثمرة التعاون والتنسيق بين مصر الخير والوحدة المحلية بديرمواس، وبرعاية ودعم متواصل من محافظ المنيا، الذى قدم كل سبل الدعم والمساندة للمؤسسة كى تقوم بدورها المجتمعى على أكمل وجه .