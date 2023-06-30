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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إقبال كثيف على حديقة الأزهر ثالث أيام عيد الأضحى.. صور

حديقة الأزهر
حديقة الأزهر

شهدت حديقة الأزهر، اليوم الجمعة في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، إقبالًا كبيرًا من قبل الزوار والأسر المصرية، للاستمتاع بأجواء العيد. 

ورصدت عدسة “صدي البلد”، صورا من داخل حديقة الأزهر، أثناء استمتاع الزوار بالأجواء، والاستماع إلي الأغاني، ولعب الأطفال.

ويقضي زوار حديقة الأزهر وقتهم في اللعب مع الأصدقاء داخل ملاهي الحديقة، وشراء البلالين الملونة، والتقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض، احتفالًا بالعيد.

وتعتبر حديقة الأزهر هى أشهر الحدائق التى أنشئت حديثًا فى القاهرة وتقع فى الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر، ومساحتها 71 فدانا، وتتميز بالنفورات المائية والمطاعم المنتشرة بها والأعمدة الرخامية والإنارة المميزة.

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حديقة الازهر الأزهر ثالث أيام عيد الأضحى عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك

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