عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

العاقل يشمّر فيها.. خطيب المسجد النبوي: مواسم الطاعات والخيرات تتوارد| وتتوالى الفرص

خطيب المسجد النبوي
خطيب المسجد النبوي

قال الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، إن مواسم الطاعات والخيرات تتوارد علينا ، وتتوالى الفرص والمناسبات، فيشمر فيها العاقل عن ساعد الجد، ويستحث الهمة، ويترقى في سلم الفضائل.

مواسم الطاعات والخيرات 

وأضاف " الثبيتي" خلال خطبة الجمعة اليوم ثاني أيام التشريق وثالث أيام عيد الأضحى من المسجد النبوي بالمدينة المنورة :  يسمو بروحه، ويغذي إيمانه، ويعزز رصيده؛ يستدرك ما فات، ويستعد لما هو آت، ويسد ما سها عنه وغفل، ويصلح ما عسى أن يكون من الخلل؛ فإذا ما انقضت تلك المواسم؛ تغير حال بعضنا فيضعف النشاط، ويتراجع الحماس، وتخبو الهمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل عمل شِرةٌ، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك).

وأوضح أن هذا يحدونا لأن نتساءل عن المسار الأسلم والهدي الأقوم للعمل على مدار العام؟ ولعلنا نستلهم الجواب الشافي، والعلم الوافي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جلته لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألها علقمة كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة).

المبدأ النبوي

وتابع: أي كان عمله دائمًا لا ينقطع، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أحب الأعمال إلى الله تعال أدومها، وإن قل)، مضيفًا: تمثل هذا المبدأ النبوي الراقي أدومه وإن قل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهلوا من معين الفضائل فغدوا قمماً بها يؤتسى، وسيراً بها يحتذى، اهتبل كل منهم فرصة سانحة من النوافل، يتخير عملاً يطيقه، وطاعة تعلق قلبه بها، وعبادة تميل إليها نفسه، من صلاة، أو صدقة، أو بر، أو صلة، أو غيرها؛ يتقرب لها إلى الله ويداوم عليها، حتى يكون من أحب الناس إلى الله.

وأشار إلى أنه لو خصص المرء وقتاً قليلًا دائمًا لحفظ القرآن، أو لطلب العلم، أو قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قراءة مفيدة، أو الجلوس مع أولاده للتربية، أو في عمل تطوعي، أو تجارة مع الله، أو عمل دنيوي نافع؛ فسيبلغ مراده، ويحقق أهدافه، وسيظهر أثر ذلك رقياً في حياته، وسعة في فكره، ونموا في مداركه، وسيجعله عنصر بناء ينمي مجتمعه ويرتقي بوطنه.

ونبه إلى أن التوازن مطلوب في الأعمال والأحوال؛ فإن التكلف في العبادة والتشديد على النفس؛ يؤدي إلى الضعف والانقطاع، ويفضي إلى السآمة والملل والفتور، وقد ينحرف المسار إلى انتكاسة محبطة وغلو مهلك.
 

إمام و خطيب المسجد النبوي خطيب المسجد النبوي مواسم الطاعات والخيرات المبدأ النبوي الشيخ عبدالبارئ الثبيتي خطبة الجمعة من المسجد الحرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

طليقها أهان كرامتها وعايزة ترجعله.. كواليس إنهاء شاب حياة شقيقته بأوسيم

بتهمة العنصرية ضد المسلمين.. اعتقال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان

الزمالك اليوم.. عودة إمام عاشور.. أوسوريو يطلب صفقتين قبل البطولة العربية

ترشيحاتنا

قرارات عاجلة من الرئيس الفرنسي لمواجهة تزايد العنف في البلاد

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

موجودة من 4.6 مليار سنة.. قصة اليوم العالمي للكويكبات 2023

العربية اتفحمت.. ننشر الصور الأولى لاحتراق سيارة نقل مواد بترولية بأسيوط

مفيش أجازة .. عمال السكة الحديد شغّالين في عيد الأضحى | صور

إنشاء المدراس وضخ ملايين الدولارات.. كيف نهضت الدولة بالتعليم بعد 30 يونيو؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهوجويد.. أخطر نبات في بريطانيا يسبب مأساة لمراهق| صور

نشرة المرأة والصحة.. سعر قميص عمرو دياب.. نصائح لتخزين لحوم الأضحية لفترة طويلة

طريقة عمل فتة اللسان.. جديدة وغير تقليدية

نصائح لتخزين لحوم الأضحية لأطول فترة.. طبيب يوضح

فيديو

صراع بين الأهلي وبيراميدز لخطف لاعب الزمالك السابق.. فيديو جراف

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ