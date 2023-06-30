بسام راضي يؤكد دقة وصرامة إجراءات الأمن المطبقة على كافة الرحلات الجوية المصرية من إيطاليا إلى مصر

أكد السفير بسام راضي يؤكد على دقة وصرامة اجراءات الامن المطبقة علي كافة الرحلات الجوية المصرية من ايطاليا الى مصر سواء من سلطات المختصة بالمطارات الايطالية او من قبل شركتى مصر للطيران وإير كايرو التى تنطلق رحلاتها من عدد من مطارات المدن الايطالية للمقاصد السياحية المصرية، وتأتى تصريحات بسام راضي بعد تلقي مطار روما فيوميتشينو الدولي بإيطاليا بلاغ تهديد امس عشية ٣٠ يونيو بوجود قنبلة على إحدى الطائرات المصرية بالمطار وذلك دون تحديد اسم شركة الطيران المشغلة.



وقد قامت شركة مصر للطيران والسلطات الايطالية بالتعامل مع البلاغ واتخذت كافة الإجراءات الاحترازيه الأمنية اللازمة تجاه التهديد وقد تم فحص الطائرة وتفتيشها من قبل سلطات مطار روما الدولى وقد ثبت خلو الطائرة من أي تهديد الناتج عن هذا البلاغ الكاذب.



وقد أقلعت رحلة مصر للطيران رقم MS794 بأمان بعد تجهيزها من مطار روما إلى مطار القاهرة الدولى ، ووصلت الرحلة اليوم فى تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل إلى مطار القاهرة بأمان.