أخبار الفن| جنازة إيهاب أبو زيد.. كواليس مشاركة الممثلين في ثورة 30 يونيو

جنازة المخرج إيهاب أبو زيد.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها كواليس مشاركة نجوم الفن في ثورة 30 يونيو، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أخر أغاني ألبوم الفنان فارس كرم، الجديد والتي تحمل اسم طيابو، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

ينتظر الفنان وليد توفيق، طرح أغنية جديدة له تحمل اسم أصحاب السعادة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- بوستر أغنية أصحاب السعادة لـ وليد توفيق، معلنة عن طرحها قريبا، ولم تكشف الموعد.

بلغت إيرادات أفلام عيد الأضحى المبارك، أمس الخميس 29 يونيو 19 مليونا، و445 ألف و666 جنيها مصريا، في ثاني أيام العيد.

أعلن المخرج عمرو سلامة، عن انتهاء تصوير فيلم شماريخ، لـ الفنان آسر ياسين، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

احتفلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بذكرى ثورة 30 يونيو التي توافق اليوم الجمعة، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

شُيع منذ قليل صلاة الجنازة علي المخرج إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته بأزمة قلبية.

حرص الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، على نعي المخرج إيهاب أبو زيد رئيس قنوات النهار الفضائية، الذي وافته المنية اليوم الجمعة 30 يونيو.

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الإعلامي بعد رحيل المخرج إيهاب أبو زيد رئيس قنوات النهار الفضائية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 30 يونيو، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

تحدث المخرج مجدي أحمد علي، عن كواليس ثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، كاشفا كواليس اعتصام ومثقفي وفناني مصر داخل وزارة الثقافة، قبيل اندلاع الثورة والإطاحة بالمعزول محمد مرسي من سدة الحكم.