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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| جنازة إيهاب أبو زيد.. كواليس مشاركة الممثلين في ثورة 30 يونيو

أخبار الفن
أخبار الفن

جنازة المخرج إيهاب أبو زيد.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها كواليس مشاركة نجوم الفن في ثورة 30 يونيو، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

طيابو.. طرح آخر أغاني ألبوم فارس كرم الجديد

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أخر أغاني ألبوم الفنان فارس كرم، الجديد والتي تحمل اسم طيابو، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

 

أصحاب السعادة.. وليد توفيق ينتظر طرح أحدث أغانيه

ينتظر الفنان وليد توفيق، طرح أغنية جديدة له تحمل اسم أصحاب السعادة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- بوستر أغنية أصحاب السعادة لـ وليد توفيق، معلنة عن طرحها قريبا، ولم تكشف الموعد.

 

إيرادات أفلام عيد الأضحى| كريم عبدالعزيز يتصدر وتامر حسني يلاحقه

بلغت إيرادات أفلام عيد الأضحى المبارك، أمس الخميس 29 يونيو 19 مليونا، و445 ألف و666 جنيها مصريا، في ثاني أيام العيد.

 

وأخيرا فركش.. عمرو سلامة يعلن انتهاء تصوير فيلم شماريخ

أعلن المخرج عمرو سلامة، عن انتهاء تصوير فيلم شماريخ، لـ الفنان آسر ياسين، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

حفظ الله الوطن.. المتحدة للخدمات الإعلامية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

احتفلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بذكرى ثورة 30 يونيو التي توافق اليوم الجمعة، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

تشييع جنازة إيهاب أبو زيد من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع.. فيديو وصور

شُيع منذ قليل صلاة الجنازة علي المخرج إيهاب أبو زيد رئيس شبكة تليفزيون النهار، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته بأزمة قلبية.  

 

مستشار وزير الثقافة ينعي إيهاب أبوزيد: ترك بصمات لامعة في تاريخ الإعلام

حرص الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، على نعي المخرج إيهاب أبو زيد رئيس قنوات النهار الفضائية، الذي وافته المنية اليوم الجمعة 30 يونيو.

 

الحمدلله.. أخر كلمات إيهاب أبو زيد قبل رحيله بأيام

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الإعلامي بعد رحيل المخرج إيهاب أبو زيد رئيس قنوات النهار الفضائية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 30 يونيو، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

 

ثورة 30 يونيو.. مجدي أحمد علي: واجهنا بلطجية الإخوان في اعتصام وزارة الثقافة| حوار

تحدث المخرج مجدي أحمد علي، عن كواليس ثورة 30 يونيو 2013، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، كاشفا كواليس اعتصام ومثقفي وفناني مصر داخل وزارة الثقافة، قبيل اندلاع الثورة والإطاحة بالمعزول محمد مرسي من سدة الحكم.

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