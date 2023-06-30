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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وأخيرا فركش.. عمرو سلامة يعلن انتهاء تصوير فيلم شماريخ

المخرج عمرو سلامة
المخرج عمرو سلامة

أعلن المخرج عمرو سلامة، عن انتهاء تصوير فيلم شماريخ، لـ الفنان آسر ياسين، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتب عمرو سلامة، عبر فيسبوك: «وأخيرا فركش (انتهاء تصوير) فيلم شماريخ.. بعد الكثير من المفاجآت، السار منها والمؤلم، انتهت رحلة كنا نظن أحيانًا أنها لن تنتهي».

وتابع عمرو سلامة: «بشكر النجوم والممثلين وطاقم العمل من أوله لآخره وشركة الإنتاج، كنتم مخلصين محترفين مجتهدين وداعمين وكرماء، لم يبخل أحد بمجهود أو بوقت أو بموارد».

وأضاف عمرو سلامة: «وأتمنى أن ننتهي بفيلم يكون يستحق هذه الرحلة، ويخرج بجودة مميزة ونجاح على المستوى التجاري والفني». 

منشور عمرو سلامة 

فيلم شماريخ وإصابة آسر ياسين 

أكد الفنان آسر ياسين أنه لم يصاب خلال تصوير فيلم شماريخ الذي يتضمن مشاهد أكشن كبيرة احتاجت مجهود كبير.

وسأله مذيع et بالعربي عن سبب الكدمة في وجهة وأكد آسر ياسين أنها مجرد مكياج من أجل الشخصية التي يلعبها.

وكشف آسر ياسين مصير دور مصطفى درويش في فيلم شماريخ، وقال: "الصورة اللى نشرها معايا كانت بالنسبالي وداع أخير، ومصطفى خلص 90 في المية من الفيلم، ومش هيتغير فيه حاجة".

تحدث آسر ياسين متأثرا عن وفاة صديقه الراحل مصطفى درويش في لقاء تلفزيوني له من كواليس تصوير فيلم شماريخ.

وقال آسر ياسين عن مصطفى درويش:" بقينا صحاب جدا بعد 100 وش .. وبقيت بتفاءل بيه ونجحنا سوا في سوتس.. ومبسوط إن آخر حاجة عملها هي فيلم شماريخ.. وهو في حتة أحسن أكيد".

 

أخر أعمال مصطفى درويش 

ويعد فيلم شماريخ، من آخر الأعمال التي شارك في بطولتهاالفنان الراحل مصطفى درويش.

وأفرج صناع الفيلم عن صورة جمعت بين الفنان آسر ياسين والفنان الراحل مصطفي درويش من أحد المشاهد التي انتهي الراحل من تصويرها.

 

فيلم شماريخ

وكان خرج فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل من موسم أفلام عيد الأضحى. 

وظهر في البوستر الدعائي للفيلم آسر ياسين مرتديا قناعا واقيا للغاز، وفي يده بندقية مضيئة وبجانبه أمينة خليل وفي الخلفية في السماء أشكال للشماريخ مطلقة في السماء.

 

أبطال فيلم شماريخ

ويشارك في بطولة فيلم شماريخ، عدد كبير من الفنانين على رأسهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمدثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

شماريخ فيلم شماريخ عمرو سلامة المخرج عمرو سلامة آسر ياسين الفنان آسر ياسين

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