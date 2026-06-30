قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحثان دعم التكامل القاري وتعزيز السلم والأمن بأفريقيا
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة لديها تعهد صريح بوقف الحرب في كل الجبهات
رئيس المخابرات العامة يبحث مع نظيره التركى عددا من القضايا
الخارجية الإيرانية: طهران متمسكة بحقها في إدارة مضيق هرمز
خِصم جديد لا يمكن التنبؤ بتحركاته.. السماء تفرض قوانينها على مونديال 2026
قضية فساد كبرى .. ضبط 40 مليون دولار و100 مليار دينار في العراق
الاتحاد الألماني يلغى مؤتمر ناجلسمان بعد الخروج من كأس العالم
مدبولي: توجيهات من الرئيس بالارتقاء بالرعاية الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
نص مليون للزمالك ومليون للأهلي.. هدايا الفيفا ومنتخب مصر تنهال على القطبين
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1700 قتيل
بشرى سارة لمحدودي الدخل.. الإسكان تعلن طرح شقق الإيجار التمليكي قريبا
بداية عهد عموتة.. كيف يستعد الأهلي لموسم تصحيح المسار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اقتصادي: نمو الاقتصاد المصري 5% يؤكد نجاح الإصلاحات وجذب الاستثمارات

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي، أن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 يعكس نجاح الدولة في بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة، قائم على تطوير البنية التحتية، وزيادة دور القطاع الخاص، وتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح أنيس أن النتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري جاءت ثمرة استراتيجية طويلة المدى استهدفت تهيئة بيئة الأعمال وتحسين كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

البنية التحتية تمهد الطريق للنمو الاقتصادي

وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع السياسي، خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الاقتصاد المصري كان قد وصل قبل عام 2011 إلى حدود قدرته الاستيعابية فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، نتيجة محدودية إمكانيات البنية التحتية وقطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن الدولة بدأت منذ عام 2013 تنفيذ برنامج واسع لتطوير البنية الأساسية، شمل إنشاء وتحديث شبكات الطرق، وتوسيع قدرات إنتاج الكهرباء، وتنمية حقول الغاز الطبيعي، وتطوير الموانئ البحرية، وهو ما ساهم في رفع كفاءة الاقتصاد وزيادة قدرته على استيعاب المزيد من الاستثمارات والمشروعات الإنتاجية.

تطوير الطاقة والموانئ يدعم التجارة والاستثمار

وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة وتحقيق الاكتفاء من الكهرباء، إلى جانب تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، عزز من تنافسية الاقتصاد المصري وساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للتجارة الخارجية.

وأكد أن هذه المشروعات وفرت بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، وساعدت على تحسين حركة الصادرات والواردات، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويعزز فرص التوسع الصناعي والتجاري.

نمو اقتصادي مستدام رغم التحديات العالمية

وأوضح أنيس أن تحقيق معدل نمو 5% يُعد مؤشرًا إيجابيًا للغاية في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى حاليًا سياسة تستهدف ترشيد الاستثمارات العامة وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن زيادة الاعتماد على الاستثمارات الخاصة تسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة، وتقلل من الحاجة إلى الاقتراض، وهو ما ينعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط والطويل.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعزز الاحتياطي النقدي

وأكد أن النمو القائم على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة المشروعات الموجهة للإنتاج والتصدير، يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، أبرزها زيادة فرص العمل، ورفع معدلات التصدير، وتعزيز التدفقات الدولارية إلى السوق المحلية.

وأشار إلى أن هذه العوامل تساهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتعزيز استقرار سعر الصرف، بما يخلق بيئة أكثر استقرارًا للاقتصاد الوطني ويزيد من ثقة المستثمرين.

تراجع البطالة إلى 6% يعكس قوة الاقتصاد

ولفت أنيس إلى أن انخفاض معدل البطالة من 13.2% عام 2013 إلى نحو 6% حاليًا يُعد من أبرز مؤشرات نجاح السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن هذا الإنجاز اكتسب أهمية خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على العديد من اقتصادات العالم.

فرص عمل جديدة ودعم للاستهلاك المحلي

وأشار إلى أن استقرار معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل يسهمان في زيادة دخول المواطنين وتحفيز الاستهلاك المحلي، وهو ما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز معدلات النمو.

وشدد على أهمية البناء على ما تحقق من تطوير للبنية التحتية خلال السنوات الماضية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للإنتاج والتصدير، بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة وتحقيق مزيد من الاستقرار للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

الاقتصاد المصري النتائج الإيجابية مواجهة التحديات الإقليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

هبة مجدي وزوجها

في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

بشرى مرزوقي

صدمة في المغرب.. العثور على جثمان مصممة أزياء بعد انبعاث روائح من سيارة

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

ترشيحاتنا

صورة الملف

أخبار التوك شو| هل يتغير سعر أو وزن رغيف الخبز المدعم؟.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار والطقس

إسلام الكتاتني

إسلام الكتاتني: ثورة 30 يونيو انتزعنا فيها الحرية وحافظنا على الهوية المصرية

الذهب والدولار

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

بالصور

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

حملات تموينية مكبرة علي مخابز منيا القمح للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

مخبز
مخبز
مخبز

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد