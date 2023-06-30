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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصحاب السعادة.. وليد توفيق ينتظر طرح أحدث أغانيه

وليد توفيق
وليد توفيق

ينتظر الفنان وليد توفيق، طرح أغنية جديدة له تحمل اسم أصحاب السعادة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى. 

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- بوستر أغنية أصحاب السعادة لـ وليد توفيق، معلنة عن طرحها قريبا، ولم تكشف الموعد. 

وظهر وليد توفيق، على بوستر أغنية أصحاب السعادة، داخل أرض الجولف وهو يمسك المضرب ويلقي الكرة لأعلى، لتعبر عن أجواء الاغنية. 

وليد توفيق 

أحدث أغاني وليد توفيق

في شهر مارس الماضي، طرح الفنان اللبناني وليد توفيق، أغنية أيلول، الجديدة له، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية الموسيقية. 

وفي شهر يوليو 2022، طرح الفنان وليد توفيق أغنيته الجديدة "يا عسل" وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب.

أغنية "يا عسل" غناء وليد توفيق وكلمات عليم وألحان بينو  وتوزيع خالد مشى.

أغاني وليد توفيق

طرح المطرب وليد توفيق أغنية جديدة بعنوان “شايفك العالم بحاله” وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب.

وأغنية “شايفك العالم بحاله” التى يغنيها وليد توفيق من ألحانه وتوزيع باسم منير وميكس أحمد جودة وتقول مطلع الأغنية: شايفك العالم بحالة شايفك الحلم وخياله شايفك الليل والسهر شايفك قمر أحلى قمر.

 

وليد توفيق يعلق على الحضارة الفرعونية 

وكان عبر المطرب اللبناني وليد توفيق، عن عميق حبه وتقديره للحضارة الفرعونية وبموكب المومياوات الملكية، قائلا :"فرحتوا قلوبنا".

وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، أنه أعشق مصر والمصريين كثيرا ، مقدما التحية لمصر والمصريين ، قائلا : "مبروك وألف مليون مبروك".

وكشف المطرب اللبناني وليد توفيق، عن الأسباب الرئيسية لإطلاق هذه الأغنية، بأنه حبا في مصر وحضارتها العظيمة التي رفعت رأس كل عربي، مشيدا بحسن تنظيم احتفال موكب المومياوات الملكية الذي أبهر العالم أجمع.

فيما حرص المطرب اللبناني وليد توفيق، على التغني بموكب المومياوات الملكية من خلال أغنية طرحها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، من خلال فيديو علق عليه وكتب متغزلاً في مصر الذى دوماً ما يؤكد على أنه بلده الثانى ويعتز بها: "مصر وجه الخير، مصر الطيبة والجدعنة، مصر الفن والثقافة ... مصر الحضارة الخالدة".

وتضمن الكليب الذي طرحه وليد توفيق مشاهد من حفل موكب نقل المومياوات الملكية المهيب. 

وليد توفيق هو النجم الذي اشتهر بعشقه للفن والغناء منذ طفولته وحفر اسمه حتى أصبح من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي، وقدم العديد من الأغانى المتميزة والأفلام السينمائية وخاصة أغنية "أنزل يا جميل فى الساحة" والتى تعتبر أغنية أساسية فى احتفالات أعياد الميلاد فى كل أنحاء الوطن العربى.

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