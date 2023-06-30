تحسين صحة القلب أبرزها.. فوائد تناول اللحوم الحمراء للجسم

تعد اللحوم الحمراء من الأطعمة الشهية التي يعشقها كثير من الناس، ولا تكاد تخلو المائدة منه أو من مشتقاته، ولكن مما لا شك فيه أنها سلاح ذو حدين؛ وذلك لأنها تحتوي على مواد وعناصر مفيدة و ضرورية لجسم الإنسان وتكوين الدم وبناء الأنسجة، كما أنها على الجانب الآخر تمثل خطورة شديدة على الصحة في كثير من الأحيان، خصوصا عند الإفراط في تناولها.





وتتعدد الأشكال التي يتم تناول اللحوم الحمراء فيها، حيث تدخل في كثير من الأكلات والأطباق الشهية التي تزيدها جمالا ونكهة وجاذبية والتي يرغبها ويهواها الكثير من الناس خاصة في الأماكن الحضرية، كما تتفنن ربات البيوت في صناعة الأكلات والأطعمة الشهية التي تزينها اللحوم الحمراء وتعتبر طبقا رئيسيا فيها في المواسم والمناسبات والأعياد وخاصة في عيد الأضحى، ويتناول هذا المقال من موقع تسعة تعريف اللحوم الحمراء وأهم فوائدها وأضرارها على جسم الإنسان.





وفى هذا التقرير نعرض لكم فوائد اللحوم الحمراء للجسم وفقا لموقع هيلثى..





إن تناول اللحوم باعتدال يمد الجسم بالعديد من القيم الغذائية العالية من البروتينات والأملاح المعدنية والدهون الضرورية والأحماض الأمينية وغير ذلك، وفيما يلي أهم فوائد اللحوم الحمراء لجسم الإنسان:





مصدر للبروتينات:





تعتبر اللحوم الحمراء من أهم وأغنى مصادر البروتينات السهلة الهضم للإنسان؛ حيث أنها تحتوي على فيتامينات مثل (ب12- ب- د- هـ) بالإضافة إلى العديد من المعادن مثل الحديد والزنك والسيلينيوم، كما تختلف نسبة الدهون في اللحم باختلاف أجزاء الحيوان، وهذه البروتينات التي يوفرها اللحم الأحمر تعتبر مفيدة للجسم للحفاظ على حاسة الشم وتنظيم السكر في الدم ورفع مستوى المناعة عند الإنسان وحماية الإنسان من كثير من الأمراض.





تحسين صحة القلب:





من الشائع لدى الجميع أن اللحوم الحمراء لها أضرار كبيرة على قلب الإنسان بل تعتبر ألد الأعداء لقلب الإنسان، ولكن الدراسات والأبحاث أثبتت خلاف ذلك، حيث ثبت أن تناول اللحوم الحمراء بكميات قليلة وبطريقة صحيحة يمكن أن تقلل من مشاكل القلب كما أشار مايكل راسل أستاذ التغذية الأمريكي أن كميات قليلة من اللحوم الحمراء تقلل الكوليسترول في الدم بسبب وجود حامضي (السيتياريك والأوليك) الدهنين واللذان يعملان على تخفيض مشاكل القلب.





تعالج الاكتئاب:





لقد أثبتت إحدى الدراسات التي أجريت في أستراليا أن تناول مقدار محدد يوميا لا يزيد عن 60جم من اللحوم يمكن أن يقلل من الاكتئاب والقلق لدى الإنسان، وذلك بسبب احتواء اللحوم الحمراء على أحماض أوميجا3 وحامض التريبتوفان الأميني الذي يتحول إلى هرمون السيروتونين الذي له دور كبير في تحسين الحالة المزاجية وعلاج القلق والاكتئاب والتوتر لدى الإنسان.





تعالج الأنيميا وفقر الدم:





من أهم فوائد اللحوم الحمراء لجسم الإنسان أنها تعالج الأنيميا وفقر الدم بسبب كمية البروتينات والأملاح المعدنية التي تحتوي عليها وكذلك الفيتامينات والأحماض الأمينية، كما أنها تساعد على التمثيل الغذائي الجيد وتنظيمه مع تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان، وأيضا لها دورفي الحفاظ على مستوى الهيموجلوبين في الدم، وذلك بشرط تناول كمية معتدلة منها دون إفراط أو إسراف.





فوائد اللحوم





اللحوم من مصادر البروتين الأساسية ومن العناصر الغذائية المهمة التى لها العديد من الفوائد الصحية، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد اللحوم.





تقوية المناعة

تحتوي أشكال اللحوم المختلفة على نسبة عالية من محتوى الزنك، ما يساعد على تعزيز المناعة، ونظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة، فإن الزنك مسئول عن إنشاء أجسام مضادة لمحاربة الجذور الحرة التي تعرضنا لخطر الأمراض المزمنة.





تعزز نمو العضلات

يساعد البروتين الموجود في اللحوم في بناء وإصلاح أنسجة الجسم وتحسين نشاط العضلات، فالأنسجة والعضلات مصنوعة من البروتين وهذا هو السبب في أن الأفراد الذين يبنون قوة العضلات يتناولون البروتين بشكل كبير.





تنظم الهضم

يوفر اللحم أحماض أمينية أساسية تساعد على الهضم، نظرًا لأن جسمنا لا يمكنه إنتاج هذه المواد بنفسه، فيجب الحصول عليها من الطعام، هناك تسعة أحماض أمينية أساسية هي: الهستيدين، والليوسين، والليسين، والإيسوليوسين، والميثيونين، والفينيل ألانين، والثريونين،والتربتوفان، والفين، واللحوم توفر كل الأنواع التسعة، وبالتالي تسمى البروتين الكامل، كما يساعد فيتامين (د) في عظام قوية وهو أمر حيوي لامتصاص الكالسيوم والتمثيل الغذائي.





فوائد اللحوم

تحسن الدورة الدموية

الحديد هو أحد المعادن الرئيسية التي تساعد في ضمان الدورة الدموية المناسبة ونقل الأكسجين إلى جميع الخلايا.





تحمي صحة القلب

الأحماض الدهنية الجيدة المعروفة باسم أوميجا 3 في المأكولات البحرية تحافظ على صحة القلب وتقلل من القلق من مشاكل القلب والأوعية الدموية، الاستهلاك المنتظم لأحماض أوميجا 3 الدهنية سيقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب.





صحة الجلد والشعر والعينين

استهلاك اللحوم الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مفيد للبشرة والشعر الأحماض الدهنية تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية وتستعيد الرطوبة إلى البشرة لتوهج طبيعي.