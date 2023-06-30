اقتصادية حماة الوطن : 30 يونيو أعادت مصر لمسارها الصحيح

هنأ المهندس أحمد تيسير أمين أمانة الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري بالذكرى العاشرة على قيام ثورة 30 يونيو.

وقال تيسير “هذه الثورة سطرت خلالها جماهير أمتنا بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن”.



وأضاف تيسير ان ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى المسار الصحيح وأنقذتها من الدخول في مشاكل لا حصر لها تؤثر على نسيجها الوطني وأوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.



وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو كان لها الفضل في تثبيت دعائم الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والقضاء على الفوضى التي ضربت البلاد في أعقاب ثورة يناير ليعود الأمن والأمان في كافة ربوع مصر مرة أخرى.



وأكد أمين أمانة الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن على أنه عقب ثورة 30 يونيو واختيار الشعب للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد في انتخابات حرة ونزيهة عبر فيها المصريين عن أنهم أصحاب قرار حقيقي ومدركون لأهمية الحفاظ على هوية الدولة المصرية وانتخاب رئيس لكل المصريين عادت مصر إلى مكانتها الطبيعية وحدث الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي من جديد.



وأوضح أن مصر عقب ثورة 30 يونيو حدث بها عملية نمو وتطوير على كافة الأصعدة في وقت واحد وتم إنشاء بنية تحتية ومدن جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية ما كان أن تتحقق هذه الإنجازات إلا بالأمن والاستقرار الذي شعر به المصريون.



وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالعمل على تحقيق طفرة ونمو حقيقي يخدم الأجيال الحالية المستقبلية منها مشروعات تهتم ببناء الإنسان المصري من برامج صحية وخدمية وتطوير تعليم وتحسين مناخ الاستثمار والقضاء على البطالة وتنشيط الاقتصاد.



وطالب أمين اقتصادية حماة الوطن الشعب المصري بالالتفاف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.