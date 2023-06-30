وزير الثقافة الأسبق: حكم الإخوان لمصر مثل غزو الهكسوس

أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن هناك بعض الأمور التي تحدث في مصر مرة واحدة، ولن تكرر مرة أخرى، مثل' غزوالهكسوس لمصر، هزيمة 67، حكم للإخوان لمصر'، لافتًا إلى أن الإخوان لن يحكموا مصر مرة ثانية للأبد حكمهم كغزو الهكسوس.

وأضاف النمنم خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج 'صالة التحرير' المذاع على قناة صدى البلد، أن خروج الشعب المصري في30 يونيو، وتعالت الأصوات 'انزل يا سيسي.. مرسي مش رئيسي'، وهذا النداء بمثابة استدعاء من الشعب للقوات المسلحة، وعلى القوات المسلحة تلبية نداء الشعب.

وتابع: هناك 3 دول في المنطقة 'مصر، تركيا، إيران' ترتبط ارتبط وثيقا بالشعب، كما أن ما قامت به في ثورة 30 يونيو ليس تدخلا سياسيا بل هو أداء وطني، وتكليف من الشعب.

المخابرات البريطانية

وأشار النمنم إلى أن المخابرات البريطانية هي من خلقت وكونت جماعة الإخوان الإرهابيين، من أجل مشروع تسكين الفلسطينيين في سيناء.

وأكمل: سيناء مطمع للغرب من قبل احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين، حيث تم إنشاء جماعة حسن البنا، لتحقيق مطالب الغرب، وإخلاء فلسطين للإسرائيليين، وتسكينهم في سيناء، وجماعة الإخوان هي من ستقوم بذلك.