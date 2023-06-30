حلمي النمنم: القوات المسلحة استجابت لمطالب الشعب في 30 يونيو

كشف الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن سبب اهتمام جماعة الإخوان الإرهابية وإتباعها، بشبه جزيرة سيناء،وكان الإخوان الإرهابيون يسعون لتطبيق ما يملى عليهم من الغرب، بتفريغها وتسكين الفلسطينيين فيها.



وأضاف النمنم خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، فى تغطية خاصة لذكرى 30 يونيو، ببرنامج 'صالة التحرير' المذاع على قناة صدى البلد، إن المخابرات البريطانية هي من خلقت وكونت جماعة الإخوان الإرهابيين، من أجل مشروع تسكين الفلسطينيين في سيناء

وتابع: سيناء مطمع للغرب من قبل احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين، حيث تم إنشاء جماعة حسن البنا، لتحقيق مطالب الغرب، وإخلاء سيناء للفلسطينين وتسكينهم فيها، وجماعة الإخوان هي من ستقوم بذلك.

وأوضح النمنم، أن خروج الشعب المصري في 30 يونيو، وتعالت الأصوات 'انزل يا سيسي.. مرسي مش رئيسي'، وهذا النداء بمثابةاستدعاء من الشعب للقوات المسلحة، وعلى القوات المسلحة تلبية نداء الشعب.

القوات المسلحة

وأشار النمنم إلى أن هناك 3 دول في المنطقة 'مصر، تركيا، إيران' ترتبط ارتبط وثيقا بالشعب، كما أن ما قامت به في ثورة 30 يونيو ليست دخلا سياسيا بل هو أداء وطني، وتكليف من الشعب.