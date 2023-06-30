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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات فيلم The Flash بعد أسبوعين من طرحه في السينمات العالمية

The Flash
The Flash

يحقق فيلم The Flash أرقام إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر العالمي، حيث بلغت نحو 216 مليون دولار فقط بعد أسبوعين من طرحه في السينمات.
 

وتراجعت إيرادات فيلم The Flash خلال الأيام الماضية في مقابل عدد من الأعمال الأخرى المطروحة للعرض في السينمات الأمريكية والعالمية، منها Elemental الذي تصدر البوكس أوفيس خلال الأيام الماضية. 

 

ويضم فيلم The Flash العديد من نجوم هوليوود اللامعين، أبرزهم بن أفليك في دور باتمان، الذي قدمه أيضا مايكل كيتون، وظهر جورج كلوني في نهايته يلعب نفس الشخصية. 

 

أيضا شهد فيلم The Flash ظهور شخصية سوبر وومان، بدلا من سوبر مان الذي كان يبحث عنه البطل “فلاش” خلال الأحداث في خط زمني مختلف. 

 

تدور أحداث فيلم The Flash حول محاولة البطل عزرا ميلر، العودة بالزمن لمحاولة إنقاذ والدته من القتل، ومساعدة والده للخروج من القضية التي اتهم فيها بالخطأ.

 

أثناء محاولة The Flash إصلاح الماضي، خلق خطا زمنيا موازيا، تختلف فيه طبيعة العوالم، ليقابل نفسه في سن أصغر ويحاول جاهدا العودة إلى عالمه، ولكن ذلك لن يتحقق إلا بإصلاح ما أفسده. 

 

ظهر عزرا ميلر بحالة جيدة خلال أحداث الفيلم على عكس كل التوقعات التي تنبأت بفشله على التركيز في العمل، ولكن القصة لم تكن بالحبكة المناسبة للنجاح، وكان تقييم الجمهور له عبر الإنترنت حوالي 3.8 فقط.

The Flash فيلم The Flash نجوم هوليوود سوبر مان شباك التذاكر جورج كلوني

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Elemental يتفوق على The Flash في شباك التذاكر العالمي

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