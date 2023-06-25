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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Elemental يتفوق على The Flash في شباك التذاكر العالمي

أفلام البوكس أوفيس
أفلام البوكس أوفيس

يستمر فيلم The Flash في التعثر بشباك التذاكر بعدما تمكن من جمع 27 مليون دولار فقط في عطلة الأسبوع الماضي، ورفع رصيده إلى 210 مليون دولار. 

 

تكلفت ميزانية فيلم The Flash حوالي 200 دولار، و100 دولار أخرى لتسويقه، ويحتاج إلى تعديل مساره في شباك التذاكر العالمي، حتى لا يصبح مصدر خسارة لصناعه. 

 

أما فيلم الرسوم المتحركة Elemental فقد سيطر على شباك التذاكر العالمي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وحقق 31 مليون دولار، وبلغ مجموع إيراداته أكثر من 121 مليون دولار. 

 

طرح فيلم بيكسار Elemental يوم 16 يونيو الجاري، أي منذ حوالي 10 أيام، فيما بدء عرض فيلم The Flash بالتزامن معه. 

 

 

وبلغت إيرادات فيلم Spider-Man: Across the Spider-Verse الذي بدء عرضه يوم 2 يونيو الجاري، إلى حوالي 560 مليون دولار حول العالم.

 

ضم فيلم The Flash العديد من نجوم هوليوود اللامعين، أبرزهم بن أفليك في دور باتمان، الذي قدمه أيضا مايكل كيتون، وظهر جورج كلوني في نهايته يلعب نفس الشخصية. 

 

أيضا شهد فيلم The Flash ظهور شخصية سوبر وومان، بدلا من سوبر مان الذي كان يبحث عنه البطل “فلاش” خلال الأحداث في خط زمني مختلف. 

 

تدور أحداث فيلم The Flash حول محاولة البطل عزرا ميلر، العودة بالزمن لمحاولة إنقاذ والدته من القتل، ومساعدة والده للخروج من القضية التي اتهم فيها بالخطأ.

 

أثناء محاولة The Flash إصلاح الماضي، خلق خطا زمنيا موازيا، تختلف فيه طبيعة العوالم، ليقابل نفسه في سن أصغر ويحاول جاهدا العودة إلى عالمه، ولكن ذلك لن يتحقق إلا بإصلاح ما أفسده. 

 

ظهر عزرا ميلر بحالة جيدة خلال أحداث الفيلم على عكس كل التوقعات التي تنبأت بفشله على التركيز في العمل، ولكن القصة لم تكن بالحبكة المناسبة للنجاح، وكان تقييم الجمهور له عبر الإنترنت حوالي 3.8 فقط. 

The Flash Elemental فيلم Elemental الرسوم المتحركة نجوم هوليوود مايكل كيتون

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