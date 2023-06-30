عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو العينين: «الإخوان كانوا يحاولون قتلي.. ونطقت الشهادتين يوميا»

النائب محمد ابو
النائب محمد ابو العينين

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أنه دفع ثمن دفاعه عن الدولة المصرية في أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف أبو العينين، خلال حواره مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدي البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى،: "الإخوان حاولوا ابتزازي في المصانع، وكنت أتوقع قتلي في أي لحظة، وكنت أنطق الشهادتين يوميا".


حق الدولة

وأوضح النائب محمد أبو العينين: "وقفت في مصانعي، وصرحت بأن أولادي وأموالي كلها حلال، وأدفع حق الدولة، وحق جيراني، ولكنني أُبتز، ولن أدفع شيئا".

 الشعب كانت لديه حالة خوف في أثناء حكم جماعة الإخوان

قال النائب محمد أبو العينين، ‏إنه كانت هناك حالة خوف لدى الشعب في أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وبلطجة في كل مكان.

وأوضح أبو العينين، أنه التقى بـ"بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة، وجلس ساعة ونصف الساعة، يستمع إلى الحقائق التي عرضتها عليه عن ثورة 30 يونيو.

وأضاف أن “بان كي مون” علم أن ثورة 30 يونيو، ثورة شعب، حماها الجيش، بعد أن عرضت عليه كل الحقائق، ونقلت له كل ما حدث في مصر من إرهاب جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو"، مؤكدا أن “ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير سوريا واليمن وليبيا”.

جماعة الإخوان أحمد موسى محمد أبو العينين الإخوان الإرهابية صدى البلد الإخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

بشرى للمصريين .. الذهب يسجل انخفاضًا هائلًا عالميًا

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

أفشة عنده حق .. رسالة قوية من شوبير بشأن الأهلي

ترشيحاتنا

على مؤسسات التمويل دعمه.. أبو العينين يكشف عن مشروع عظيم يتعلق بنهر النيل

محمد أبو العينين: الرئيس السيسي قدم تضحيات كثيرة من أجل الوطن.. فيديو

أبو العينين: الرئيس السيسي قدم روحه لنجاح ثورة الشعب في 30 يونيو

روسيا تحجب مواقع إخبارية مرتبطة بـ فاجنر

لموسم إضافي.. ليفربول يُمدد عقد حارسه رسميًا

أبو العينين: محمد مرسي وضع نفسه فوق القانون| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جذاب.. مى حلمى تشعل السوشيال ميديا فى العيد.. شاهد

أضرار لا تعلمها.. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول اللحوم؟

تحسين صحة القلب أبرزها.. فوائد تناول اللحوم الحمراء للجسم

بعد شائعة طلاقهما.. صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ