أبو العينين: «الإخوان كانوا يحاولون قتلي.. ونطقت الشهادتين يوميا»

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أنه دفع ثمن دفاعه عن الدولة المصرية في أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف أبو العينين، خلال حواره مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدي البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى،: "الإخوان حاولوا ابتزازي في المصانع، وكنت أتوقع قتلي في أي لحظة، وكنت أنطق الشهادتين يوميا".



حق الدولة

وأوضح النائب محمد أبو العينين: "وقفت في مصانعي، وصرحت بأن أولادي وأموالي كلها حلال، وأدفع حق الدولة، وحق جيراني، ولكنني أُبتز، ولن أدفع شيئا".

الشعب كانت لديه حالة خوف في أثناء حكم جماعة الإخوان

قال النائب محمد أبو العينين، ‏إنه كانت هناك حالة خوف لدى الشعب في أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وبلطجة في كل مكان.

وأوضح أبو العينين، أنه التقى بـ"بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة، وجلس ساعة ونصف الساعة، يستمع إلى الحقائق التي عرضتها عليه عن ثورة 30 يونيو.

وأضاف أن “بان كي مون” علم أن ثورة 30 يونيو، ثورة شعب، حماها الجيش، بعد أن عرضت عليه كل الحقائق، ونقلت له كل ما حدث في مصر من إرهاب جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو"، مؤكدا أن “ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير سوريا واليمن وليبيا”.