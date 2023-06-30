بتمايل على الـBeat.. إليسا تطرح أحدث أغنياتها من تأليف وألحان عزيز الشافعي

طرحت الفنانة إليسا اليوم، فيديو كليب أغنيتها الجديدة بتمايل على الـ Beat، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، عبر يوتيوب.

تعيش إليسا في أغنية بتمايل على الـ Beat قصة حب جديدة، وتؤدي حركات راقصة على طريقة مايلي سايرس الشهيرة.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس" مؤخرا، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.

ويستعد النجم راغب علامة والنجمة إليسا، لإحياء حفل غنائي في لبنان اليوم، بمناسبة عيد الأضحى، حيث من المقرر أن يقدم الثنائي باقة مميزة من أشهر أغانيهما القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

وانتهى النجم راغب علامة من تصوير أغنيته الجديدة "في كتير حلوين" في العاصمة اليونانية أثينا، ومقرر طرحها خلال أول أسبوعين من الشهر المقبل، لتكون عودة للنجم اللبناني إلى تقديم أغاني جديدة، بعد ما يقرب من عام من آخر أغنية طرحها بعنوان "استمارة 6" في شهر يوليو الماضي من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.