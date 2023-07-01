تلعب دورا وطنيا كبيرا.. أبو العينين: تحديث قناة صدي البلد مستمر

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب أن قناة صدي البلد لعبت دورا وطنيا كبيرا خلال الـ10 سنوات الماضية.

وقال محمد أبو العينين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أن الإعلامي أحمد موسى قدم دورا وطنيا كبيرا، بجانب الإعلامي "مصطفى بكري وحمدي رزق رولا خارسا".

القيادات

وأكد وكيل مجلس النواب أن جميع المسئولين والقيادات الكبيرة في الدولة تضبط ساعتها على برنامج الإعلامي أحمد موسى، لمتابعة ما سيقدمه خلال برنامجه.



وأكمل: هناك تحديث في القناة من أجل تقديم الأفضل للمشاهد، لافتا إلى أن قناة صدي البلد دورها واضح في خدمة الوطن .