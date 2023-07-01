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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لوحة فنية تثبت نسب البيتزا إلى إيطاليا أبًا عن جد.. تفاصيل مدهشة

صدى البلد

اكتشفت لوحة جدارية يعود عمرها إلى ألفي عام بين أنقاض مدينة بومبي القديمة، في إيطاليا، تصوّر وجبة فخمة من البيتزا، في وسطها بعض التوابل والبهارات، وإلى جانبها كأس من النبيذ وفاكهة الأناناس. 

تفاصيل اللوحة الجدارية

اللوحة الجدارية التي وجدت على مدخل منزل كان يضم مخبزاً بملحقه في نابولي، مسقط رأس البيتزا، تصوّر خبز "الفوكاتشيا" الدائري على صينية فضّية تحمل فواكه متنوّعة، بما في ذلك الرمان والتمر، لكن الطبق يفتقر إلى مكوّنين أساسيين، هما البندورة وجبن الموزاريلا.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون "الأناناس" الموجود على الطبق شيئاً آخر، إذ كان كريستوفر كولومبوس أول أوروبي اكتشف الفاكهة في جوادلوب عام 1493.

وقال جابرييل زوشتريجل، مدير حديقة بومبي الأثرية، إن "الصورة تذكّرنا بالبيتزا لأننا بالقرب من نابولي، لكني أفكر في التناقض بين الوجبة المُقتصدة والبسيطة، التي تجمع بين الحياة الريفية والمقدّسة، وبين رفاهية الصواني الفضية والتمثيلات الفنية".

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وأضاف: "نجد في هذه اللوحة الجصية بعض موضوعات التقاليد الهلنستية، التي صاغها لاحقاً مؤلفو العصر الإمبراطوري الروماني، مثل فيرجيل ومارتيال وفيلوستراتوس. 

وقال وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو: "إن بومبي لا تتوقّف عن إبهارنا"، معتبراً أن اللوحة "كنز يكشف عن كنوز جديدة".

وكان قد تمّ التنقيب في الموقع المكتشف جزئياً بين عامي 1888 و1891، واستؤنفت أعمال الحفر في يناير 2023 وفقاً لبيان وزارة الثقافة الإيطالية.

وقد عُثر على بقايا هياكل عظمية لثلاثة ضحايا هم امرأتان وطفل، كما تم اكتشاف جدارية للمشهد الأسطوري لأبولو ودافني، وواحدة أخرى لبوسيدون وأميمون في الآخر.

كما عُثر على رفات رجلين في الخمسينات، في جزء آخر من الموقع في منتصف مايو، يُعتقد أنهما قُتلا في زلزال تزامن مع ثوران بركان فيزوف، ووجدت حبات خرز من قلادة، و6 عملات معدنية، تعود اثنتان منها إلى منتصف القرن الثاني قبل الميلاد.

صاحب أحد أقدم مطاعم البيتزا في نابولي جينو سوربيلو قال لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية إن الصورة في لوحة بومبي الجصية هي وجبة بيتزا". مضيفاً: "في بومبي القديمة كنا نعلم أن هناك أشكالاً من الخبز المسطّح مصنوعة من الحبوب والماء والملح وربما البيرة كعامل تخمير، كانوا يتناولونها بالخضروات أو الأسماك، وهذه كانت شكلاً قديماً من أشكال البيتزا."

وأشار إلى أن الفاكهة ربما كانت تعتبر أكثر من طبق رئيسي خلال العصر الروماني القديم، "لكن عندما يتعلق الأمر بالفاكهة مع البيتزا في العصر الحديث، فهذا ممكن إذا كانت بيتزا حلوة، بعد إضافة التين أو الفراولة إليها".

وعندما سئل عما إذا كانت اللوحة الجدارية قد حسمت وجود الأناناس على البيتزا، أجاب سوربيلو بحزم"لا.. فنحن نصنع بيتزا تقليدية ولم نستخدم الأناناس أبداً."

وكان الرماد البركاني قد غمر بومبي عام 79 بعد الميلاد إثر ثورانه من جبل فيزوف، وأدى إلى مقتل نحو ألفي شخص. وتم اكتشاف الآثار في القرن السادس عشر، وبدأت الحفريات الأولى في المنطقة عام 1748.

البيتزا الحياة الريفية القرن السادس عشر لوحة جدارية مدينة بومبي إيطاليا

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