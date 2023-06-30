المثقفون عن ثورة 30 يونيو : تصنع إنجازات حقيقية | والإخوان جماعة أُسّست لضرب الفكرة الوطنية بمصر

مثقفو مصر عن ثورة 30 يونيو:

المثقفون لن يتخلوا عن دورهم فهم حراس الوطن

جماعة الإخوان كانت معادية لفكرة الوطن والوطنية

الإخوان حاولوا طمس ملامح الشخصية الوطنية

خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية، حاولت الجماعة السيطرة على الدولة المصرية، إذ كانت هناك محاولات لأخونة الثقافة المصرية، لكن تبنى المثقفون وقتها موقفًا معارضًا لمواجهة محاولات أخونة الثقافة المصرية.

المثقفون وثورة 30 يونيو

قال الفنان التشكيلي محمد عبلة في تصريح خاص لـ صدى البلد: المثقفون في داخل كل الأمم والشعوب هم الضمير، وهم الذين يشعرون بالخطر، وفي تلك الفترة شعر المثقفون بالخطر الذي يمثله الإخوان على الروح المصرية، فكان دورهم مشرفا جدًا، أتذكر أنني كنت من أوائل الناس الذين ذهبوا لوزارة الثقافة، ومنعنا الوزير من الدخول، وأعلنا تصدينا لمخطط الإخوان ، وقررنا أننا لن نترك الوزارة إلا يوم 30 يونيو".

واستطرد محمد عبلة: المثقفون والثقافة والفنون تظهر قيمتها وأهميتها مع الأزمات، وعلى الرغم من أن الثقافة والفن هي أعمال فردية يقوم بها الشخص ولكن المناخ العام والدعم الحكومي نفسه له دور كبير في توصيل الإنتاج الثقافي لغالبية الناس، والمثقفون دائمًا لن يتخلوا عن دورهم فهم حراس هذا الوطن".







حلمي النمنم



تحدث حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، وقال إن المثقفين لعبوا دورًا بارزًا في ثورة 30 يونيو، من أجل استعادة البلاد من سيطرة الجماعة الإخوانية، مؤكدًا أنه لولا تدخل الجيش المصرى ووجود الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة فى تلك اللحظة فى ٣٠ يونيو، لما كانت هناك ثورة.

ثورة مستمرة

وأضاف حلمي النمنم في تصريح خاص لـ صدى البلد: جماعة الإخوان لم يكن لها أى دور وطنى، بل كانت معادية لفكرة الوطن والوطنية من البداية، وأزعم أنها أُسست خصيصًا لضرب الفكرة الوطنية فى مصر.

وأكد على أن ثورة ٣٠ يونيو ثورة مستمرة، فالثورة ليست فى خلع الحاكم ونظامه فقط، فهذه فى رأيى ليست ثورة، فمن الممكن أن تخلع الحاكم والنظام وتسلم البلد للفوضى أو لتيار رجعى يأخذها للوراء، وتلك انتكاسة وليست ثورة، فالمهم هو ما ستفعله هذه الثورة وإلى أين ستأخذ البلاد، مؤكدًا على أن ٣٠ يونيو تسير فى خطوات ثابتة وتصنع إنجازات حقيقية، وتلك الإنجازات لا تأتى بالمجان، وإنما بتكلفة وطنية وإنسانية عالية جدًا.

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها طيلة السنوات الماضية، تؤكد على إنجازات 30 يونيو وأنها تسير على الطريق الصحيح.

سمير الفيل

قال الكاتب الكبير سمير الفيل: مع تصاعد محاولة أخونة الدولة المصرية ، والاستماتة في تقديم وجهة نظر واحدة، ذات طابع رجعي، استاتيكي ، نفعي ، بدأ الكتاب والفنانون في التحرك.

وتابع: فقد كانت هناك حملة توقيعات بين الكتاب والفنانين في كافة التجمعات الثقافية ، مما هيأ الأجواء للرفض الشامل لسياسة أخونة الدولة وطمس معالم الثقافة الوطنية ، لذلك قمت نيابة عن المجموعة المثقفة بالمشاركة مع الزميلين حلمي ياسين، ومحمد علوش ، بصياغة بيان وقتها وتمت الموافقة عليه، وقد أرسل إلى القاهرة لأكثر من منبر إعلامي لنشره وقتها.

أدباء دمياط

وجاء نص البيان كالآتي : الأدباء الموقعون على هذا البيان ، يرون أن الثقافة المصرية بحاجة إلى ترتيب الأولويات، ولديهم حدس قوي بوجود مخطط سياسي يحاول طمس ملامح الشخصية الوطنية التي أرساها جيل عظيم من أجيال المبدعين والفنانين والموسيقيين والبناة العظام، هناك رغبة مستميتة في تجريف التربة الثقافية بنزوعها القومي والوطني بما تحمله من علامات التحديث ، والنظر بقوة نحو المستقبل ، دون أن تشدنا عوائق أو قوى معطلة نحو الماضي .

يشدد الموقعون على هذا البيان ، على أهمية التعددية والتنوع وإطلاق حرية الفكر والتعبير والاعتقاد يرغبون في أن تظل مصر مهتمة بالفن والإبداع الأصيل، وهو ما يعني ضمنيا الوقوف في خندق الكتابة الجادة والفن الراقي مع الاصطفاف إلى جانب الطبقات الشعبية التي حرمت طويلا من فرص ثقافية حقيقية، هذا المسعى منعا للانزلاق في هوة الفقر والجهل والتخلف، إذ أن الفعل الثقافي الأصيل هو ثورة بحق على القهر والذل والاستكانة.

يطالب الأدباء بالحرص على دعم الإبداع الأدبي ، وعدم إغلاق المنابر الثقافية المستنيرة ، ومنع توظيف الكوادر السياسية الفاقدة لأي روح إبداعية في دوائر اتخاذ القرار . كما يهيبون بالمثقفين في أنحاء الوطن كي يلتفوا حول قضايا وطنية حقيقية ، ورفض كل الدعاوي المتشددة التي تحارب الإبداع أو تعطله أو تعرقله .

لذلك نعلن رفضنا المطلق لكل مسعى سياسي يهدف إلى السيطرة على الحالة الإبداعية المصرية بتاريخها العظيم ، وإرثها الرصين.

إن الإبداع بطبعه ثورة في الفعل والخيال والحركة ، الأمر الذي بموجبه تنطلق كل كتابة جسورة أو فنون أصيلة، متسلحة بالوعي والقيمة والجمال.

هيمنة القوى الرجعية

وأضاف البيان: نحن نرفض هيمنة القوى الرجعية الظلامية على أنساق فكرية وجمالية تتطلع بقوة نحو آفاق مجتمع ديمقراطي أصيل ، تسوده العدالة الاجتماعية ، والمساواة ، والمدنية..

الموقعون على البيان:

سمير الفيل . شاعر وقاص .

حلمي ياسين. قاص وصحافي.

تقى المرسي . شاعرة.

فجر صقر . قاصة وصحفية .

محمد سامي البوهي .روائي وصحافي .

محمد شرف. شاعر.

محسن يونس . روائي وقاص.

يوسف بدر . كاتب.

محمد شمخ. قاص .

د. عيد صالح . شاعر.

حسام وفا . شاعرعامية.

حسن المالح . شاعرعامية.

أحلام شحاتة . شاعرة وصحفية.

نورة بركة . قاصة.

أحمد حلية.سيناريست

ناهد درغام. قاصة.

محمد الشطوري .مسرحي .

محمد توفيق لبن.شاعر.

ماجدى البسيونى . رئيس تحرير جريدة العربى .

محمد شميس . ديكورمسرحي . وحاليا مدير مشاريع بالكويت .

سيف بدوي . شاعر.

محمد عبد المنعم إبراهيم . وكيل الوزارة، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي الاسبق.

رياض المندراوي .شاعر ، يعمل بالسودان.

الدكتور مصطفى نورالدين عطية .. باحث ، يعيش في فرنسا..

محمد فتحي عبدالمنعم. ناثر.

أيمن مصطفى الأسمر.قاص وروائي.

خالد البراوي . شاعر.

يسريه سيد أخمد القواص . مثقفة .

رشا عبد المنعم عبادة . كاتبة .

ناصر العزبي . كاتب مسرحي .

محمد بربر . صحافي.

فكري داود . قاص وروائي .

أحمد منصور الخطيب . شاعر.

ممدوح كيرة. شاعر من فارسكور.

سامح الحسيني عمر. شاعر.

توفيق فودة. موسيقار.

أنيس البياع. شاعر .

إيمان أبو عوض . كاتبة.

هشام عبدالصمد. قاص .

أمل البرمبالي . شاعرة.

محمد مختار . قاص .

أنجي البرش . قاصة.

أحمد منصور . قاص .

ميادة حبيب . شاعرة.

إبراهيم عوض . شاعر.

نجلاء سلامة. شاعرة.

أشرف الخريبي . قاص وباحث.

طاهر أبو حطب . مسرحي .

عكاشة فهيم . كاتب .

محمد الزيني . شاعر عامية.

عزت عبدالله. شاعر.

أحمد راضي اللاوندي . شاعر .

طاهر السقا . كاتب وفنان تشكيلي .

الدكتور محمد الشافعي . فنان تشكيلي .

السيد عامر. شاعر.

صلاح بدران. شاعر.

أحمد فوزي . شاعر.

محمد الزهداني . شاعر.

سامي حسين . شاعر.

أبو الخير أبو الخير بدر. شاعر.

فوزي سراج. مخرج مسرحي

الدسوقي البدحي . قاص .

محمد أبوالعلا السلاموني . كاتب مسرحي .

نادر مصطفى عبدالفتاح. ممثل ومخرج مسرحي .

ماهر دياب . شاعر.

محمد الحمامي . صحفي بجريدة " التحرير".

ضاحي عبدالسلام. شاعر.

داليا زكريا. فنانة تشكيلية.

وفاء مطاوع. شاعرة وصحافية.

سهير الحبشي . فنانة تشكيلية.

فاروق شوشة. شاعر.

أمجد الغباشي . شاعر

تولى السيناريست أحمد حلبة إلقاء هذا البيان في الندوة التي عقدت بمقر وزارة الثقافة ، نيابة عن الموقعين . وأتذكر أن هذا البيان قد قمنا بنشره في عدة مواقع الكترونية ، وورقية . وأحدث أصداء واسعة وعلى هديه بدأت مواقع ثقافية اخرى في إصدار بيانات مماثلة.